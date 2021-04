Zinedine Zidane ne želi govoriti, neće puno ni Thomas Tuchel, Jurgen Klopp malo je stao na loptu, ali zato je bez ikakvih briga i problema o Superligi svoje mišljenje rekao Pep Guardiola, također trener jednog od 12 superligaša.

- Sport nije sport kada ne postoji poveznica između uloženog truda i nagrade. To nije sport kada vam je uspjeh zagarantiran, to nije sport kada nije važno jeste li izgubili. Nije fer da se neki klub bori kako bi došao do vrha, a onda sazna kako se ne može kvalificirati u elitu jer je ona već zagarantirana za neke - rekao je trener Manchester Cityja.

- Ako me pitate po kojem su kriteriju birani klubovi koji će sudjelovati - ne znam. Za pokretanje Superlige sam saznao tek nekoliko sati prije objave, ali još uvijek ne znam detalje, kada ću ih znati, onda ću vam reći što mislim. Volio bih kada bi predsjednik odbora koji stoji iza ovog projekta objavio svijetu razloge zašto bi neki klubovi igrali, a ostali ne bi. Zašto Ajax, koji je osvojio četiri ili pet Liga prvaka, nije među ovim klubovima? Pokretači Superlige imaju obavezu i dužnost razjasniti sva pitanja što prije.

Pitanja se, štoviše, samo nižu. Pogotovo nakon Uefine potvrde da nogometaši superligaša neće moći igrati za svoje reprezentacije.

- Da se razumijemo, svi rade u vlastitom interesu. Premier liga to radi, Uefa također i ona je kriva što je do ovoga došlo. Morali su ranije komunicirati s klubovima i raditi na rješenju problema. Za sve nas trenere ovo je neugodna situacija i mislim da bi predsjednici klubova mogli puno više reći nego mi. Ja bih volio da predsjednik našega kluba objasni zašto je donio ovu odluku. Ja podržavam ovaj klub i njegov sam dio, ali isto tako imam pravo na vlastito mišljenje - rekao je Pep i poentirao:

- Ne smijemo ubiti Premier ligu ni nogomet na nižim razinama. Lokalne lige ne smiju nestati. Ono što bismo trebali napraviti, jest ojačati svaku europsku ligu smanjivanjem broja klubova koji se u njoj natječu. Kvaliteta treba biti ispred kvantitete.