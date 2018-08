Osuđen na 10 godina robije, a izbjegli ga Wilder i Povjetkin!

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (5-0, 4KO) u zagrebačkoj Areni 8. rujna prvi put će boksati pred domaćom publikom. Velika je to stvar za hrvatski boks pa tako i hrvatski sport općenito.

Hrga je boksač u kojeg promocija Sauerland puno ulaže te bi njegov ples u ringu jednog dana trebali gledati u ulozi izazivača za neku od svjetskih titula. A prestiž je prepoznati takvu stvar na vrijeme.

Zagreb je već nekolicinu puta dokazao da je fajterski grad. Od razvojne Cro MMA lige koja se pratila sasvim solidno i koja je služila kao odskočna daska brojnim domaćim borcima, preko FFC-a do, u konačnici, Mirkova osvajanja K-1 Grand Prixa i prvog UFC eventa na ovim prostorima.

Zagrebačka publika cijeni borilačke sportove i baš zato je velika čast imati priliku vidjeti domaćeg dečka u usponu na domaćem tlu.

Hrga je za internacionalni WBC pojas trebao boksati protiv Garyja Cornisha, sjajnog Britanca koji je ranije skinuo skalp trojici naših boksača. Tri Hrvata - tri nokauta. Britanac je neumoljivo savladao Ivicu Perkovića (TKO, 3. runda), Hrvoja Kišičeka (TKO, 2. runda) i Marina Goleša (TKO, 1. runda).

Do 22. profi meča bio je nezaustavljiv. No, onda je naišao na Anthonyja Joshuu. Od aktualnog prvaka izgubio je glatko, nokautom u prvoj rundi kao i brojni drugi. Bio bi pravi ispit za Hrgovića.

A njegova zamjena je Amir Mansour (23-1, 16KO). Prekaljeni 46-godišnjak, koji je spoj iskustva, velikog kardija, sjajne boksačke tehnike i onog američkog, crnačkog prkosa i bahatosti. S razlogom nosi nadimak "Hardcore", a često ga se spominje kao boksača kojeg top 10 boksači najčešće zaobilaze.

