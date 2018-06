Otac junaka Švicarske proživio torturu u beogradskom zatvoru

Utakmica koja je za mnoge jučer bila puno više od nogometa, ona između Srbije i Švicarske u kojoj igra nekoliko igrača koji korijene vuku s Kosova. Srbija je povela 1-0 ranim golom Mitrovića, no preokret Švicarcima donose upravo Granit Xhaka i Xherdan Shaqiri.

Najprije Xhaka zabija u 52. minuti za 1-1, a onda i Shaqiri u 90. za veliku pobjedu Švicaraca i slavlje Kosovara i Albanaca diljem svijeta. A Granit je imao još i dodatni motiv zabiti upravo Srbiji. Njegov je otac Ragip, otkrio je Xhaka nedavno engleskim medijima, tri i pol godine proveo u beogradskom zatvoru. U zatvoru je završio jer je kao 22-godišnji student 1986. sudjelovao u demonstracijama protiv vlasti u Beogradu. Osudili su ga na šest godina robije, a bio je smješten u ćeliju s još četvoricom muškaraca i smio je izaći svaki dan - na samo deset minuta.

- Koliko ja znam, njegovih prvih nekoliko mjeseci u zatvoru bili su u redu. Ali onda su počela premlaćivanja. Njegova me priča, kao sina, duboko dirnula. Stvarno je duboko u mom srcu i tako tragična priča. Ponekad ga zamolim da mi je ponovno ispriča, mislim da mi još nije otkrio sve. U nekim trenucima osjećam kao da je nešto progutao i nije ispljunuo istinu. Možda je toga bilo previše i želio je poštedjeti djecu sve te žalosti - kazao je Granit i dodao:

- On je bio ponosan Kosovar i mislio je da taj narod ima pravo postojati. Ustao je za njegova prava, bila su to temeljna demokratska prava kao što je glasovanje. Nije se radilo samo o njemu. Uhićene su i druge osobe, uključujući i njegova ujaka kojega su zatvorili nekoliko godina prije, a dobio je 15 godina. Bilo je to strogo politički. Otac mi je upitao: "Zašto mi nismo ovdje demokrati? Zaslužujemo biti i zaslužujemo da nas se čuje".

Majka Granita i njegova brata Taulanta, koji je također nogometaš, ali je odabrao albansku reprezentaciju, upoznala je njihova oca samo tri mjeseca prije nego što je ovaj završio u zatvoru. I, unatoč tomu, čekala ga je više od tri godine.

- Imam nevjerojatno puno poštovanja za svoju majku, nikad nisam čuo za ženu koja bi nakon samo tri mjeseca veze u tako mladim godinama imala strpljenja čekati. Nevjerojatna je osoba - kazao je Granit.

Ragipu je kazna bitno smanjena, a pušten je zajedno sa svojim ujakom. Nitko nije znao da su izašli na slobodu dok nisu pokucali na kućna vrata svojim obiteljima. Ubrzo potom odselili su se u Švicarsku, u potrazi za novim početkom, gdje se Granit rodio 1992. godine. Zahvalan je toj zemlji na svemu što mu je pružila, ali je ponosan i na svoje kosovsko-albansko porijeklo, a gol Srbiji zasigurno će mu ostati u posebnom sjećanju iako mu Srbi zamjeraju na načinu proslave.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.