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UOČI FRIEBURGA

Otkazuje se Bayernov susret? Novinari Bilda: 'Apeliramo na osnovnu ljudsku pristojnost'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Otkazuje se Bayernov susret? Novinari Bilda: 'Apeliramo na osnovnu ljudsku pristojnost'
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Foto: Angelika Warmuth
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Freiburg je klub za koji vjerujem da je vrlo otvoren i vrlo tolerantan po pitanju takvih stvari. Oni nikada ne bi inzistirali na tome da se utakmica odigra pod svaku cijenu, komentirali su u podcastu

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Nogometnim svijetom odjeknula je vijest o zdravstvenom stanju trenera Bayerna Vincenta Kompanyja (40) koji je u petak popodne završio u bolnici. Bivši nogometaš srušio se tijekom treninga te je hitno prevezen u bolnicu. Kasnije je potvrđeno iz službenih izvora da je legendarni Belgijac stabilno te da je do incidenta došlo tijekom treninga druge momčadi koji je Kompany ostao gledati nakon što su seniori završili s treningom. 

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U podcastu uglednog njemačkog BILDA, voditelji Niklas Heising i Marcus Mühlenbeck zatražili su otkazivanje sljedeće utakmice Bayerna koja se treba igrati sutra kada im u goste dolazi hrvatski reprezentativac Igor Matanović i njegov Freiburg.

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Foto: NTB

- Osobno imam vrlo, vrlo ozbiljne sumnje da bi neka momčad mogla ponovno zaigrati samo 48 sati nakon što se njezinom treneru dogodi ovako nešto. I u tom smislu, jednostavno apeliram na osnovnu ljudsku pristojnost - krenuo je objašnjavati Heising, a Muhlenbeck se nadovezao:

- Također smatram da se utakmica ne bi trebala odigrati. Freiburg je klub za koji vjerujem da je vrlo otvoren i vrlo tolerantan po pitanju takvih stvari. Oni nikada ne bi inzistirali na tome da se utakmica odigra pod svaku cijenu. U središtu pozornosti mora biti osoba, Kompany, a ne nogomet. 

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Podsjetimo, belgijskog stručnjaka prošlog je tjedna znatno oslabila virusna infekcija.Tijekom subotnje visoke pobjede 6-1 protiv Leipziga, Kompany je održao govor igračima, no i na poluvremenu i nakon završetka susreta morao je nakratko leći na kauč u svojoj trenerskoj sobi na Allianz Areni. 

Oko cijele situacije oglasio se i bavarski klub koji je potvrdio vijest da se Kompany srušio te da daljnjega neće voditi treninge. 

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