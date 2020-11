Otkrili su tko se fotkao pokraj Diegova tijela: 'Uništeni smo...'

Radilo se o trojici radnika koji su pomogli s nošenjem Diegova lijesa koji je bio iznimno težak, otkrio je voditelj pogrebne kompanije. Policija provodi istragu nad spomenutim trojcem

<p>Pogrebni radnici koji su se slikali s tijelom preminule legende Diega Maradone otpušteni su, a i policija im je pokucala na vrata, kako javlja argentinski <a href="https://www.clarin.com/policiales/allanamientos-escandalo-fotos-diego-maradona-muerto_0_gDsCocBFV.html" target="_blank">Clarin</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borba za Maradonino nasljedstvo</strong></p><p>Jedna od fotografija prikazivala je muškarca koji pokazuje palac gore dok stoji pored Maradoninog tijela, a njegov šef <strong>Matias Picon </strong>iz tvrtke Sepelios Pinier priznao je kako se radi o njegovim radnicima.</p><p>- Moj otac ima 75 godina i on plače. Plačem i ja, plače i moj brat, uništeni smo - rekao je Picon pa otkrio tko se slikao s Diegom:</p><p>- On nije zaposlenik ovdje, on je jedan od ljudi koje smo zvali da nam pomognu utovariti lijes jer je bio jako težak. Maradonina obitelj je odabrala jedan jako težak lijes koji je kompliciran za transport i zato smo pozvali još trojicu, da nam pomogu nositi lijes. Mi smo njima i uzeli mobitele, no vratili smo ih kad je sve bilo gotovo i u tom trenutku me zvala policija da organiziram transfer, a oni su se sad slikali.</p><p>Maradonin odvjetnik<strong> Matias Morla</strong> rekao je kako će se osobno pobrinuti za ljude koji su se slikali s Maradoninim tijelom te rekao kako takav kukavičluk neće proći nekažnjeno.</p><p>Nad trojicom radnika pokrenuta je istraga, a neki od njih otkrili su i kako su ubrzo dobili brojne prijetnje smrću. Internetom su se proširile i vijesti kako su navijači Boca Juniorsa napali navedene radnike te neke i ubili, a uz te vijesti stavljen je i video, no radi se o lažnoj vijesti s videom koji je objavljen još u ožujku.</p>