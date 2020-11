Ina\u010de, Dalma je starija od dvije k\u0107eri koje je Diego dobio u braku s\u00a0Claudiom\u00a0Villafa\u00f1e s kojom se u kona\u010dnici rastao 2004. nakon 20 godina braka.

Maradonina kći: Uništena sam. Tata moj, pričekaj me gore...

Dalma je starija od dvije kćeri koje je Diego Maradona dobio u braku s jedinom ženom 'na papiru' Claudiom Villafane s kojom je u braku bio 20 godina. Kćer se od oca oprostila emotivnom porukom​

<p><strong>Dalma</strong>, kći legendarnog argentinskog nogometaša <strong>Diega Maradone </strong>oglasila se na društvenim mrežama prvi put nakon što je njen otac sahranjen sa svojim roditeljima u Buenos Airesu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maradona u Zagrebu s djevojkom</strong></p><p>- Uvijek sam se bojala svoje smrti, ali sada ne. Znam da će to biti trenutak kada ću te ponovo vidjeti i zagrliti! Već́ mi nedostaješ, tata! Izdržat ću ovdje, bez onog dijela srca koji si odnio sa sobom!</p><p>Cijeli život ću te voljeti i braniti jer ti zahvaljujem na zajedničkom životu! Uništena sam, ali izdržat ću! Pričekaj me tamo. Kad te ponovno vidim, ponovo ćemo pjevati zajedno vičućí, ti zapravo pjevaš lijepo, dok ja vrištim! Volim te, tata!</p><p>Cijeli život ću te voljeti i braniti! A kad unuka poželi nazvati video-pozivom, umrijet ću, ali budi uvjeren da ću joj točno reći tko si bio, tko si i tko ćeš zauvijek biti. Možda te već́ voli...</p><p>Sastavljam svoje dijelove i ne mogu zamisliti kako će mi biti život bez tebe... Ne mogu... Ali evo me s najboljim mužem na svijetu i ́kćerkom koja će me prisiliti da napredujem. Život je kratak, pa se vidimo uskoro. Donosim tratinčice da ukrasiš svoje igračke čarape i molim te, pogledaj me ponovo s onom ljubavlju koju vidimo na fotografiji! Volim te beskrajno - stoji u oproštajnoj objavi Maradonine najstarije kćeri.</p><p>Inače, Dalma je starija od dvije kćeri koje je Diego dobio u braku s Claudiom Villafañe s kojom se u konačnici rastao 2004. nakon 20 godina braka.</p>