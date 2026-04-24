Otkriveno: Evo koliko je Osijek platio Bjelici za raskid ugovora

Nogometni klub Osijek objavio je konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2025. godinu, a objavljene brojke otkrivaju pad prihoda i smanjenje rashoda u odnosu na godinu ranije. Izvješće obuhvaća matično dioničko društvo obuhvaća i Školu nogometa te povezano društvo FM 20 d.o.o.

Objavljeno izvješće pokazuje pad prihoda u iznosu od 2,46 milijuna eura, točnije, s 21,27 milijuna eura u 2024. na 18,81 milijun eura u 2025. godini. Smanjio se i prihod od prodaje ulaznica s 1,35 milijuna na 1,17 milijuna eura. Kao glavni razlog navodi se lošija politika prodaje, ali i uvjeti koji su stavljeni pred navijače te zahtjev da tribine budu napola pune. Također je i poskupila pretplata za navijače.

Smanjeni su i prihodi od sponzora, s 10,67 na 9,1 milijun eura, kao i komercijalni prihodi s 1,4 na 1,2 milijuna. Jedini zabilježeni rast je kod prihoda od Uefe koji su povećani za 400.000 eura.

Međutim, smanjene su i plaće igrača. One su iznosile 5,54 milijuna eura, dok su godinu ranije bile 6,46 milijuna eura. Ipak, trošak ostalih zaposlenika ostao je na visokih pet milijuna eura, što se ocjenjuje neodrživim u odnosu na igrački kadar.

Što se tiče transfera, na ovom području su vrlo slične brojke. Naime, klub je od prodaje igrača u 2025. zaradio 3,44 milijuna eura, a na kupovinu je potrošio 2,42 milijuna. Značajno opterećenje u bilanci i dalje predstavljaju rezervacije za sudske sporove. Riječ je o sporu s tvrtkom Eurokamen u iznosu od 9,57 milijuna eura te s tvrtkom Venture Partners teškom 1,7 milijuna eura. Još jedno opterećenje predstavlja spor sa Zahorom vezan uz transfer Mirka Marića.

Otkriveno je koliki je iznos Osijek platio Nenadu Bjelici na ime odštete za prijevremeni raskid ugovora. Nagodbom mu je isplaćeno 1,4 milijuna eura. Njihov spor završio je i pred Sportskim arbitražnim sudom u Lausannei, a zaključen je nagodbom u ožujku 2025. godine kada mu je isplaćen navedeni iznos. Cijeli postupak pokrenut je nakon što je Bjelica u kolovozu 2022. dobio otkaz na mjestu trenera Osijeka.

Nova predsjednica kluba Alexandra Vegh tako se našla na čelu kluba u trenutku krize u kojem financijska stabilizacija i racionalizacija troškova ostaju ključni izazovi. Njezin mandat traje do 19. srpnja 2028.