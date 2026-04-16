Otkriveno stanje hrvatskog rukometaša: 'Ima leukemiju'

Hrvatsku i europsku rukometnu javnost potresla je teška vijest o zdravstvenom stanju Josipa Šarca. Hrvatski reprezentativac i osvajač srebrne medalje s Europskog prvenstva 2020. godine boluje od akutne leukemije te se trenutačno liječi u Zagrebu, gdje prima kemoterapiju.

Vijest o njegovoj bolesti potvrdio je njegov bivši klub Frisch Auf Göppingen, koji je poručio da je sport u ovom trenutku u potpunosti u drugom planu te da je najvažniji Šarčev oporavak. Dodatne informacije otkrio je njegov bivši suigrač i obiteljski prijatelj Krešimir Kozina u intervjuu za Večernji list.

- U stalnom sam kontaktu s Josipom. Trenutačno je na liječenju u Zagrebu, ima akutnu leukemiju i prima kemoterapiju. Kad se čujemo, razgovaramo o svemu, samo ne o bolesti. Dobro reagira. Sada svi molimo za njega da se što prije oporavi - rekao je Kozina.

Šarac je posljednji je nastup imao krajem studenoga 2025. godine, nakon čega su ga zdravstveni problemi udaljili s terena. Od prošlog ljeta nosi dres mađarske Tatabánye, a prije toga gradio je karijeru u Izviđaču, Celju i Göppingenu, gdje je proveo četiri godine i ostavio dubok trag.

Još 2019. godine morao je pauzirati osam mjeseci zbog mononukleoze, u trenutku kada je bio na pragu velikog iskoraka. Nedugo nakon povratka uslijedile su i teške ozljede koljena, a najteži udarac doživio je 2021. godine na utakmici Lige prvaka protiv PSG-a, kada su mu pukli prednji križni i bočni ligamenti te su stradala oba meniskusa.

Unatoč svemu, Šarac se svaki put vraćao jači. U dresu Göppingena dokazao je kvalitetu u Bundesligi i ponovno izborio mjesto u hrvatskoj reprezentaciji. Bio je i jedan od ključnih igrača generacije koja je 2019. osvojila svjetsko juniorsko srebro, a već godinu kasnije sudjelovao je u velikom uspjehu seniorske reprezentacije na Europskom prvenstvu.