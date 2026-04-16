Obavijesti

Sport

Komentari 0
STIGLA MU PODRŠKA

Šok iz Njemačke: Srebrni Josip Šarac bori se s teškom bolešću

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PIXSELL

Potresne vijesti iz Njemačke šokirale su rukometni svijet jer se Josip Šarac bori s teškom bolešću. Njegovi klubovi poručili su da je sport potpuno nebitan dok traje Josipova najvažnija životna bitka

Hrvatski reprezentativac Josip Šarac (28) suočava se s ozbiljnim zdravstvenim izazovima, a vijest o njegovu stanju duboko je potresla sportsku javnost. Njegov bivši klub, njemački Göppingen, objavio je potresnu informaciju i naglasio da je rukomet u ovom trenutku potpuno u drugom planu.

- Tužna vijest nas je duboko pogodila. Naš bivši igrač Josip Šarac teško je bolestan, a njegov je oporavak sada apsolutni prioritet - objavili su iz kluba.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iako detalji o prirodi bolesti još nisu poznati, podrška stiže sa svih strana, a njemački klubovi poput Lemga i Fuchsea već su poslali poruke ohrabrenja. Šarac je prošlog ljeta napustio Njemačku nakon četiri sjajne godine i karijeru nastavio u mađarskoj Tatabányi. Tamo je sezonu počeo izvrsno, ali je nakon ozljede ruke u studenome 2025. godine iznenada prestao igrati.

Šarac je 2020. godine s hrvatskom reprezentacijom osvojio srebrnu medalju na Europskom prvenstvu, što je uvijek isticao kao najdraži trenutak u karijeri. Posebno je pamtio emotivne dočeke u Zagrebu i svom rodnom Ljubuškom nakon tog velikog uspjeha. Sada je pred hrvatskim rukometašem najvažnija utakmica, a cijeli sportski svijet navija za njegov brz oporavak i povratak zdravlju.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026