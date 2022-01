Nema kraja nevoljama za Hrvatsku na Euru. Jedna sustiže drugu, najnovija jest odlazak i Halila Jaganjca s Eura. Umjesto u Budimpeštu produžio je za Zagreb, zajedno sa sedmoricom koja su pozitivna na korona virus.

Jaganjac je protiv Srbije zaradio lakši potres mozga, prenoćio je u bolnici u Szegedu, propustio Ukrajinu, ali budući da ima ugrađene staplere u glavi zbog teške ranije ozljede, stvari nisu baš tako čiste i preporuka je da se vrati u Hrvatsku na pretrage. S obzirom da ćemo u Budimpešti biti minimalno do iduće srijede, ima vremena za povratak, ali realnije je da ga više ne vidimo u momčadi na Euru.

- Dogodilo se to protiv Vardara, njihov pivot Sikošek Pelko i ja skočili smo na jednu ničiju loptu i on me pogodio laktom u čelo. Pukla mi je čeona kost, bio je to strašan udarac. Kažu da je potrebna silina od dvije tone da bi ta kost pukla. Dva dana kasnije bio sam na operaciji, stavili su mi željezne staplere u glavu i operirali preko tjemena da mi ne bi ostao ožiljak na čelu. Čak sam se i brzo vratio treninzima i mogu reći da ozljeda nije ostavila traga, dapače, još sam podigao svoju fizičku spremnu, a i rukometno napredovao - govorio nam je Halil o svojoj ozljedi.

- Operacija nije bila blizu mozga, već kod sinusa i postoji "zid" koji dijeli vitalne organe. Bilo je važno samo da mi ne oštete živac na čelu. Kirurg je sve odradio kako treba i koliko god možda izgleda nezgodno, to spada u rutinske operacije. Još uvijek imam ožiljak sa strane. Jedini podsjetnik bit će mi čelična mrežica koja će ostati zauvijek u glavi. Je li bilo na početku crnih prognoza? Ne, ja sam uvijek vedar i optimističan iako ovakva ozljeda u rukometu nije zabilježena.

Tko ostaje na lijevom vanjskom? I da je ostao Jaganjac, od kojeg smo očekivali da na ovom Euru konačno procvjeta u hrvatskom dresu, Tin Lučin nametnuo se kao prva opcija, a izbornik je u pomoć pozvao Ivana Sliškovića, povratnika nakon tri godine u reprezentaciju čije su preporuke jako dobre igre u Portu. To je zasad to, u iščekivanju eventualno Mamića, Srne, Duvnjaka. U rezervi, recimo, čekaju Kuduz, Obranović, Mandalinić, Hrstić, mladi Ivanković...