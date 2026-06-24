Otpustili je zbog trudnoće, sad moraju masno platiti: 'Nije bilo samo o nogometu, već o pravdi'

Maja Gothberg (28), švedska igračica ženske ekipe Lazija, htjela je igrati nogomet i dobiti dijete, a umjesto toga dobila je otkaz, no na kraju i pravdu.

Gothberg je bila redovita Lazijevoj sezoni u Serie A 2023./24. Strane su pregovarale o novom ugovoru za iduću sezonu, a iako konačni dokument nije bio potpisan, Sportski arbitražni sud (CAS) je utvrdio da je obvezujući ugovor postojao, pozivajući se na dogovorene financijske uvjete, nacrte ugovora i njezino dodavanje u WhatsApp grupu s popisom igrača.

The Court of Arbitration for Sport (CAS) has ruled in favour of a Swedish women’s footballer in a landmark maternity case that could shape how pregnancy protections are applied across professional football in future.



The case, in which Maja Gothberg was successful against her… pic.twitter.com/RX22XMjk1f — FIFPRO (@FIFPRO) June 24, 2026

Prije formaliziranja ugovora, Gothberg je obavijestila Lazio da je trudna, iako za to nije bila zakonski obvezna. Klub je potom raskinuo radni odnos, tvrdeći da ugovor nije valjan jer nije bio potpisan ni registriran kod talijanskog saveza.

CAS je odbacio te argumente i presudio da klub nije uspio dokazati da njegova odluka nije bila povezana s trudnoćom. Dodatno je utvrđeno da je pomoćni trener otkrio informacije o Gothberginoj trudnoći nekim suigračicama bez njezina pristanka, čime je Lazio prekršio dužnost zaštite njezinih medicinskih podataka.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Sud je zbog toga odlučio da joj klub mora isplatiti oko 70 tisuća eura, uz pet posto kamata.

- Ovaj slučaj nikada nije bio samo o nogometu, već o tome da se prema meni postupa pravedno i s poštovanjem u važnom trenutku mog života - rekla je Gothberg,

Dodala je i da presuda šalje poruku da se trudnoća nikada ne smije tretirati kao razlog za uskraćivanje prava na rad. Pravna direktorica Alexandra Gomez Bruinewoud istaknula je da presuda potvrđuje kako klubovi ne mogu odustati od radnog odnosa, čak i ako nije u potpunosti formaliziran, čim saznaju da je igračica trudna.