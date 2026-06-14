Ovaj igrač je Dalićev tajni adut za Engleze! Sad je njegov red da preuzme štafetu 'vatrenih'...
Njegova trka, agresija, kvaliteta i mirnoća na lopti bit će od presudne važnosti u dvoboju protiv Engleske. Uostalom, već mjesecima svi znamo da je idealna zamjena za Marcela Brozovića
Hrvatsku čeka otvaranje Svjetskog prvenstva protiv Engleske. Izabranici Zlatka Dalića odmah će se sučeliti s jednim od favorita za naslov prvaka, a Englezi i dalje vjeruju da "football is coming home". Ništa čudno, tome se nadaju već 60 godina. I, za razliku od "vatrenih", njima su medalje i dalje samo san.