Ovaj podatak čini se nestvaran! Dominantnom Odermattu ovo se nije dogodilo čak 1731 dana

Marco Odermatt (28), švicarski skijaški fenomen i apsolutni vladar Svjetskog kupa, naviknuo je javnost isključivo na pobjede i postolja. Upravo zato je njegovo šesto mjesto u veleslalomu u Alta Badiji odjeknulo kao velika vijest, no ne zbog "neuspjeha", već zbog prekida nevjerojatnog niza i reakcije samog skijaša koja je oduševila sportski svijet. Nakon utrke, oglasio se na svom Instagram profilu i poslao snažnu poruku.

U opisu je Odermatt otkrio podatak koji zvuči gotovo nestvarno. "1731 dan... otkad sam posljednji put završio veleslalom Svjetskog kupa, a da nisam bio na postolju... ovo je je**no ludo i čini me ponosnijim nego razočaranim", napisao je četverostruki osvajač Velikog kristalnog globusa.

Njegova objava stavlja u perspektivu koliko je zapravo bio dominantan. Skoro pet godina je prošlo otkad je u svojoj najjačoj disciplini završio utrku izvan prva tri mjesta. Unatoč prekidu niza, Švicarac je pokazao sportsku veličinu i čestitao pobjednicima, dodavši: "Ako se neki mali komadići ne uklope savršeno, to jednostavno nije dovoljno za vrh u ovako jakoj konkurenciji".

Ovaj rezultat dolazi nakon izuzetno napornog tjedna u Italiji. Samo dan ranije, u subotu, slavio je u spustu u Val Gardeni, a dva dana prije toga ostvario je svoju jubilarnu 50. pobjedu u karijeri u utrci spusta obilježenoj maglom, čime se izjednačio s legendom Albertom Tombom.

Iako je nevjerojatan veleslalomski niz završen, Odermattova dominacija nipošto nije upitna. S puno bodova koje nosi iz Italije, zadržao je ogromnu prednost u ukupnom poretku Svjetskog kupa, ali mu je Steffan Breinsteiner "ukrao" prvo mjesto u poretku veleslaloma.