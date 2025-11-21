Ovakav Slaven sanja Europu, a Jagušić se nada pozivu na SP!

Kada je Mario Kovačević uoči nove sezone preselio s klupe Slaven Belupa na klupu Dinama, malo je tko očekivao da će "farmaceuti" ponoviti prošlu sezonu (4. mjesto i finale Kupa). Kada je momčad iz Koprivnice s tri poraza u četiri kola otvorila sezonu, bilo je još manje optimističnih. A danas - Slaven je treća momčad prvenstva!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:03 On je nova HNL zvijezda. Zabija golčine i sjajno dribla: 'Svaki put kad mi to kažu, uđe' | Video: 24sata Video

Dakako, Varaždin i Istra ga mogu preskočiti ako pobijede na gostovanjima kod Dinama, odnosno Gorice, ali Slaven je opet tu - u borbi za Europu!

Štoviše, drugoplasirani Dinamo udaljen je svega četiri boda (uz utakmicu manje). Iako je Božić daleko, "farmaceuti" se imaju čemu nadati. Raspored je sljedeći: Istra u gostima, Gorica doma, Dinamo doma 14. prosinca pa prije stanke još gostovanje u Osijeku. Uz dobar niz, Slaven može Božić dočekati na europskim pozicijama!

Glavna pokretačka snaga momčadi Marija Gregurine je Adriano Jagušić (20). Kreativni ofenzivac nije se žurio s odlaskom iz Koprivnice, iako je imao ponudu Dinama, a čini se da je - pogodio! Nakon odlične prošle sezone ovu je započeo još bolje.

Susret Slaven Belupa i Vukovara 1991 u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Jagušić je prošle sezone u 35 utakmica zabio sedam golova i tri namjestio, a ove je sezone na sedam golova i pet asistencija u 16 utakmica! Nadmašio je prošlosezonski učinak u više nego dvostruko manje utakmica.

Koliko je dominantan na razini lige, dokazuju i sljedeće brojke; po sudjelovanjima za gol (9) je prvi među krilnim igračima u HNL-u. Prvi je i po broju kreiranih velikih prilika (5), drugi po broju udaraca po utakmici (2,64), treći po broju uspješnih driblinga (1,79), po ključnim dodavanjima je peti (1,43), a drugi je i po osvojenim duelima (6,64). Crème de la crème, rekli bi Francuzi.

Foto: Sofascore za 24sata

Dva gola koje je zabio Vukovaru puno su više od samog broja; kod prvog je brzo reagirao i tehnički savršeno izvedenim udarcem zabio s više od 30 metara. Kod drugog je demonstrirao igračku inteligenciju; nije brzao s odlukom, iako je imao nekoliko rješenja, već se namjestio, smirio i neobranjivo pogodio u malu mrežu suparničkog gola.

Susret Slaven Belupa i Vukovara 1991 u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Iako ga Transfermarkt cijeni na 1,8 milijuna eura, sigurno je da će Slaven uprihoditi puno više od Jagušićeve prodaje. Elitan je na svojoj poziciji u HNL-u već u ranoj dobi, a pretpoziv Zlatka Dalića za reprezentativno okupljanje u studenom pokazatelj je da ni reprezentacija nije daleko. Tko zna, ako Jagušić ovako nastavi, možda se nađe i na Mundijalu!