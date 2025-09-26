Ovako izgleda tablica Europske lige nakon prvog kola. Ovo su Dinamove šanse za prolazak

Maksimir je u srijedu navečer svjedočio još jednoj europskoj noći za pamćenje, kakve su 'modri' posljednjih godina priuštili navijačima napretek. Ovaj put je, baš kao i prije sedam godina, pao moćni Fenerbahče (3-1) na otvaranju Europske lige.

Pokretanje videa... 01:17 Dinamo prevario i statističare. Nakon rušenja Fenera drastično mu narasle šanse za prolazak | Video: 24sata/pixsell

Mario Kovačević došao je do najveće pobjede u trenerskoj karijeri, a njegova momčad pokazala je da ima potencijala napraviti veliki rezultat u Europi ove sezome. No, o tom po tom, put je tek počeo, a do kraja grupne faze moraju odigrati još sedam utakmica.

Prvo kolo je kompletirano, a ako ste navijač Dinama, zasigurno vam zatitra srce kada pogledate ljestvicu. Na njoj se 'modri' nalaze na drugom mjestu, bolji je zbog gol-razlike tek grčki Panathinaikos. No, nema vremena za slavlje, udarni ritam se nastavlja, nakon Slaven Belupa u nedjelju u 8. kolu HNL-a, Kovačevićeva momčad sljedećeg tjedna gostuje u Bačkoj Topoli kod Maccabi Tel Aviva.

Prije početka natjecanja hrvatski doprvak imao je 45 posto šansi da će prezimiti u Europskoj ligi, odnosno završiti među najbolja 24 kluba, a nakon što je srušio turskog velikana, šanse su mu porasle za 25 posto. Još dodatno su skočile nakon što je završeno prvo kolo pa vjerojatnost da će Dinamo dočekati eliminacijsku fazu među 24 momčadi je sada 71 posto. Što se, pak, tiče top osam, koje donosi izravan plasman u osminu finala, bit će ipak malo teže izboriti, vjerojatnost za to je tek devet posto.

Dinamo u nastavku natjecanja gostuje u Bačkoj Topoli kod Maccabi Tel Aviva (2. listopada), tri tjedna poslije kod Malmöa, u studenom ga čeka Celta kod kuće (6. studenoga) i gostovanje kod Lillea (27. studenoga), 11. prosinca dočekat će i drugi klub iz La Lige Betis, a 22. siječnja rumunjski FCSB. Ligašku fazu zaključuje 29. siječnja gostovanjem kod Midtjyllanda u Danskoj.