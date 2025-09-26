Obavijesti

Sport

Komentari 1
SJAJAN POČETAK

Ovako izgleda tablica Europske lige nakon prvog kola. Ovo su Dinamove šanse za prolazak

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Ovako izgleda tablica Europske lige nakon prvog kola. Ovo su Dinamove šanse za prolazak
Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatski klub je kraj prvog kola dočekao na drugom mjestu, a na vrhu ljestvice imat će priliku ostati i nakon sljedećeg četvrtka gdje gostuje kod Maccabi Tel Aviva. Ako se ta utakmica uopće bude igrala...

Maksimir je u srijedu navečer svjedočio još jednoj europskoj noći za pamćenje, kakve su 'modri' posljednjih godina priuštili navijačima napretek. Ovaj put je, baš kao i prije sedam godina, pao moćni Fenerbahče (3-1) na otvaranju Europske lige. 

Pokretanje videa...

Dinamo prevario i statističare. Nakon rušenja Fenera drastično mu narasle šanse za prolazak 01:17
Dinamo prevario i statističare. Nakon rušenja Fenera drastično mu narasle šanse za prolazak | Video: 24sata/pixsell

Mario Kovačević došao je do najveće pobjede u trenerskoj karijeri, a njegova momčad pokazala je da ima potencijala napraviti veliki rezultat u Europi ove sezome. No, o tom po tom, put je tek počeo, a do kraja grupne faze moraju odigrati još sedam utakmica. 

Prvo kolo je kompletirano, a ako ste navijač Dinama, zasigurno vam zatitra srce kada pogledate ljestvicu. Na njoj se 'modri' nalaze na drugom mjestu, bolji je zbog gol-razlike tek grčki Panathinaikos. No, nema vremena za slavlje, udarni ritam se nastavlja, nakon Slaven Belupa u nedjelju u 8. kolu HNL-a, Kovačevićeva momčad sljedećeg tjedna gostuje u Bačkoj Topoli kod Maccabi Tel Aviva. 

Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prije početka natjecanja hrvatski doprvak imao je 45 posto šansi da će prezimiti u Europskoj ligi, odnosno završiti među najbolja 24 kluba, a nakon što je srušio turskog velikana, šanse su mu porasle za 25 posto. Još dodatno su skočile nakon što je završeno prvo kolo pa vjerojatnost da će Dinamo dočekati eliminacijsku fazu među 24 momčadi je sada 71 posto. Što se, pak, tiče top osam, koje donosi izravan plasman u osminu finala, bit će ipak malo teže izboriti, vjerojatnost za to je tek devet posto. 

Dinamo u nastavku natjecanja gostuje u Bačkoj Topoli kod Maccabi Tel Aviva (2. listopada), tri tjedna poslije kod Malmöa, u studenom ga čeka Celta kod kuće (6. studenoga) i gostovanje kod Lillea (27. studenoga), 11. prosinca dočekat će i drugi klub iz La Lige Betis, a 22. siječnja rumunjski FCSB. Ligašku fazu zaključuje 29. siječnja gostovanjem kod Midtjyllanda u Danskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Đalović napustio Maribor nakon što ga je igrač udario. Stigla i potvrda da je incident razlog
SLUŽBENA OBJAVA

Đalović napustio Maribor nakon što ga je igrač udario. Stigla i potvrda da je incident razlog

Slovenski mediji navode da bi Radomira Đalovića na klupi Maribora mogao naslijediti Igor Duljaj, bivši trener Partizana
FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'
OPLELA PO NOVINARKAMA

FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'

Švicarska sportska novinarka Valentina Maceri kritizirala je kolegice Mariju Luisu Jacobelli, Dilettu Leottu, Giusy Meloni i Eleonoru Incardonu zbog stila odijevanja za koji kaže da je neprimjeren za televiziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025