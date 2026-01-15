Ovako je Jeličić nedavno pričao o pojačanju Dinama: On ne bi mogao čuvati ni gumenu patku

Filipinski reprezentativac Paul Bismarck Tabinas (23) prvo je ovogodišnje pojačanje na Maksimiru. Dinamo je u ponedjeljak potvrdio njegov transfer iz Vukovara 1991 za simboličnu odštetu, s obzirom na to kako je Filipincu ugovor vrijedio do kraja aktualne sezone, pa su ga "modri" mogli pričekati i dovesti besplatno.

Ipak, kristalno je jasno kako je alarmantno stanje na poziciji desnog beka u momčadi Marija Kovačevića, koji je tu poziciju nekako "krpao" nakon ozljede Morisa Valinčića, na kojeg se trener Dinama stalno oslanjao.

Talentirani Noa Mikić, koji je ponikao u Dinamovoj akademiji, pokazao se kao alternativno riješenje, ali ipak, Dinamo je htio dodatno osnažiti tu poziciju uoči nastavka sezone i borbe za trofeje. Podsjetimo kako je Ronael Pierre-Gabriel bivši te se pridružio Kayserisporu i bivšem treneru Rijeke, Radomiru Đaloviću...

U drugoligaškom je društvu Tabinas odigrao čak 51 utakmicu, no u HNL-u, u koji je Vukovar ušao prošle sezone, odigrao je tek devet utakmica uz jednu asistenciju. Malo tko se može sjetiti kada je Dinamo posljednji put doveo pojačanje s tako skromnim prvoligaškim iskustvom.

Foto: Marko Džavić/HNK Vukovar 1991

A stručni analitičar MaxSport televizije, bivši hrvatski reprezentativac Joško Jeličić, ovako je komentirao Tabinasa krajem prosinca, nakon završene jesenske polusezone.

- Taj dečko u fazi obrane ne može čuvati gumenu patku. Sad je zaboravio na Livaju koji mu je zabio pobjednički gol - rekao je tada Jeličić.

