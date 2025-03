Ovako nešto se ne pamti: Klub Nike Kovača primio 300 tisuća zahtjeva za uzvrat s Barcelonom

Borussia Dortmund ne igra najbolju sezonu u Bundesligi, no u Ligi prvaka je izborila četvrtfinale. Za poluzavršnicu elitnog europskog natjecanja borit će se protiv Barcelone, a naravno da je španjolski velikan bio veliki magnet navijačima koji su pohrlili čim prije nabaviti ulaznicu za uzvratni susret.

Foto: Wolfgang Rattay

Prva utakmica igra se u Barceloni 9. travnja, uzvrat je na Signal Iduna Parku 15. travnja, a klub Nike Kovača već je sada primio toliko zahtjeva za uzvrat da bi mogao napuniti gotovo četiri stadiona!

Kako je izvijestio klub iz Dortmunda, pristiglo je čak 300 tisuća zahtjeva navijača, a samo će 80-ak tisuća "odabranih" utakmicu moći gledati uživo.

Stadion je kapaciteta 81.365 sjedećih mjesta i atmosfera na legendarnom Westfalenu uvijek je nevjerojatna. Dortmund je inače poznat kao klub s jednim od najvatrenijih navijača na svijetu, a Žuti zid, južna tribina na stadionu i navijačka skupina pod istim nazivom, tjeraju strah u kosti i najhrabrijima.

Naravno, puno toga ovisit će o prvoj utakmici i rezultatu u Barceloni, no 'žuto-crni' pokušat će uz vatrenu podršku navijača ponoviti uspjeh od prošle sezone kada su stigli skroz do finala Lige prvaka. Aktualni viceprvak Europe izgubio je od Real Madrida 2-0, 'kraljeve' su do pobjede vodili Carvajal i Vinicius.