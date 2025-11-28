Ovako ste ocijenili dinamovce. Najlošiji je veznjak koji je u sat vremena imao 10 dodavanja!?

Potop Dinama u Lilleu (4-0) navijači zagrebačkog kluba nastojat će što prije zaboraviti. Momčad Marija Kovačevića nije pokazala ništa u Francuskoj i šaptom je pala. Napadači se nisu pojavili na utakmici, obrana je curila na sve strane i moglo je biti i gore od 4-0, a vezni red bio je bez energije i volje te kad se sve zbroji, rezultat je i više nego realan.

Nakon utakmice pitali smo vas da ocijenite Dinamove igrače, a najlošiju ocjenu dobio je Dejan Ljubičić (1,6/5). Naši čitatelji posebno su razočarani i Josipom Mišićem (1,89) te Arberom Hoxhom (1,9). Najbolu ocjenu je dobio golman Ivan Filipović (3) koji je dobio četiri gola.

"Modri" su bili prisiljeni braniti se od početka utakmice, ali i to je izgledalo dosta loše. Vezni red nije funkcionirao i Francuzi su lako probijali sredinu Dinama. Ljubičić je zaigrao na poziciji "desetke", točno iza Bakrara, ali nije donio ništa prema naprijed, a u obrani je izgledao kao i ostatak plavog veznog reda, pomalo anemično i bezvoljno, iako je uspio osvojiti tri od četiri duela.

Prema podacima Sofascorea, Ljubičić je protiv Lillea u 60 minuta imao samo 10 točnih dodavanja (od 13 pokušaja), od čega je šest bilo na Dinamovoj polovici. Villar je u 13 minuta kojih je proveo na terenu skupio jedno dodavanje manje od Ljubičića. Jako slab dan za veznjake Dinama koji su bili potpuno inferiorni te je, iako su Zagrepčani bili prisiljeni na defenzivu, ovaj broj dodavanja prilično malen. Da stvar bude još lošija, Ljubičić nije pokušao ni jedan dribling na utakmici.

Statistika Dejana Ljubičića.

Foto: Sofascore za 24sata

Dodavanja krilnih igrača Dinama još su lošija. Arber Hoxha je svega sedam puta točno dodao loptu, a Mateo Lisica je imao čak 10 krivih dodavanja (7/17). Katastrofalan dan za Dinamov napadački arsenal koji je izgledao dobro protiv Varaždina. Tamo su zabili tri gola, a sada su jedva uputili tri udarca prema golu te je xG (očekivani broj golova) bio tek 0,15, za razliku od Lilleovih 3,19.

Sve u svemu, Dinamo je bio bez energije i bez ikakvih rješenja protiv raspoloženog Lillea. Kovačević mora dobro razmisliti što je pošlo po krivu jer nije problem izgubiti od ovakve momčadi, već je problem manjak energije koju je pokazala njegova momčad. Fokus je sada na HNL-u. Prvo Gorica pa veliki derbi s Hajdukom. Bodove u Europi "modri" će tražiti protiv Betisa, FCSB-a i Midtjyllanda.