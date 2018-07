Overeem navijao za Hrvatsku protiv Rusa u dresu Rakete...

Hrvatska je u subotu na penale izbacila Ruse na domaćem terenu i plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva. Naše Vatrene pratili su navijači diljem Lijepe naše, a jedan od njih bio je i jedan od najpopularnijih MMA boraca u povijesti - Alistair Overeem.

I to ni manje ni više, nego u Raketinom dresu.

I try to support winners so yes I was hoping for croatia to win. Why? Because I'm there right now with my friend Ante #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/D5Z8MbxKfx