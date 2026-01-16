Raçi je u Split stigao prošlog ljeta iz Prištine, a s Hajdukom je potpisao ugovor do 2029. godine. Ove je sezone kosovski stoper odigrao 12 utakmica, a prema Transfermarktu vrijed 450.000 eura
Ovo bi odjeknulo: Barcelona želi dovesti trećeg stopera Hajduka?
Barcelona traži stopera, to je jasno svima, a čini se da je "bacila oko" na Hajdukovog Rona Raçija! Vijest je to koju je objavila platforma na X-u koja se bavi špekulacijama oko transfera.
Pisali smo već o tome kako su Katalonci zainteresirani za dovođenje Joška Gvardiola, ali i Luke Vuškovića, a sada se spominje i interes za Hajdukovog trećeg stopera.
Raçi je u Split stigao prošlog ljeta iz Prištine, a s Hajdukom je potpisao ugovor do 2029. godine. Debitirao je i za kosovsku reprezentaciju, ali u Hajduku je u hijerarhiji iza Branimira Mlačića i Zvonimira Šarlije.
Ove je sezone kosovski stoper odigrao 12 utakmica, a prema Transfermarktu vrijed 450.000 eura. Koliko ima istine u ovoj špekulaciji, procijenite sami...
