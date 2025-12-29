Obavijesti

Barcelona Gvardiola želi upariti s bivšim suigračem iz Cityja?

Dolazak Cancela na Camp Nou značio bi povratak u dobro poznatu sredinu, jer je u sezoni 2023-24. bio na posudbi u Barceloni, i tada je u 42 utakmice upisao četiri gola i pet asistencija

Barcelona u zimskom prijelaznom roku namjerava pojačati obranu, a španjolski mediji navode kako je "Blaugrana" zainteresirana za Portugalca Joaa Cancela (31), koji od ljeta 2024. nosi dres saudijskog Al Hilala

Cancelo bi se rado vratio u Europu, jer kod sadašnjeg trenera Al Hilala Simonea Inzaghija ima vrlo malu minutažu. Ove sezone je skupio tek šest nastupa, pa je u pitanju njegov status u portugalskoj reprezentaciji, odnosno hoće li biti na popisu igrača za SP 2026. 

Dolazak na Camp Nou značio bi povratak u dobro poznatu sredinu, jer je u sezoni 2023-24. bio na posudbi u Barceloni, i tada je u 42 utakmice upisao četiri gola i pet asistencija. Portugalski desni branič često se priključuje napadu i mediji procjenjuju da bi se dobro uklopio u sustav koji preferira trener Barce Hansi Flick

Cancelo je najdublji trag ostavio u dresu Manchester Cityja, u kojem je u 154 utakmice ubilježio devet pogodaka i 22 asistencije. Igrao je i za Valenciju, Inter, Juventus te Bayern. U dresu portugalske reprezentacije je u 64 susreta postigao 12 golova.

