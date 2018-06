'Taj VAR je super, to je pravda! A Vatreni mogu jako daleko...'

Matjaž Kek je: a) stručnjak s najdužim neprekinutim HNL-stažom u jednom klubu, b) najuspješniji trener u povijesti HNK Rijeka i c) izbornik koji je svoju reprezentaciju odveo na Svjetsko prvenstvo i vodio ju na Svjetskom prvenstvu.

Kek je kao izbornik Sloveniju odveo na Mundial 2010. u Južnoj Africi (senzacionalno, preko Rusije), a do prolaska skupine dijelio ga je jedan bod, jedan gol...

Njegova je Slovenija u Polokwaneu pobijedila Alžir 1:0, u Johannesburgu remizirala sa SAD 2:2 te u Port Elizabethu sa minimalnih 0:1 izgubila od Capellove Engleske. Nitko Sloveniju nije nadigrao, a kamoli razbio, ali - na kraju balade Amerikanci i Englezi imali su bod više.

Uspjesi stvaraju autoritet, Kek nema problema pričati o Hrvatskoj na SP. Zna u kakvoj su situaciji 'Vatreni 2018' i Zlatko Dalić. U trenu je rado pristao za 24 sata osvrnuti se na Mundial iz hrvatske perspektive. Osim toga: obožava razgovarati o nogometu.

- O da, posebno kada je ovako sjajni turnir u pitanju! - govori Kek.

- Dobro je počelo. I za Hrvatsku i općenito govoreći. Mislim da onime što smo do sada vidjeli možemo biti itekako zadovoljni. Zadovoljan sam bio kada je VAR potvrdio da je Pogbina lopta prešla crtu australskog gola. To je pravda! Nema repova, nema gorčine, sve se zna. Inače, to je jedina situacija u kojoj bi ja koristio VAR, da se potvrdi jel' bio gol ili ne.

Priča zvana Hrvatska vs. Nigerija Matjažu Keku je maksimalno jednostavno jasna.

- Nema na Mundialu važnije od prve utakmice. I zato je ta pobjeda - kjučna pobjeda. I prije utakmice znalo se da Hrvatska ima momčad koja može pobijediti svakoga. Sa ovim vjetrom u jedra, sa dodatnim samopouzdanjem i još boljom atmosferom... Može se jako daleko!

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kek nije jedino Mariborčan i Slovenac nego, prema vlastitim riječima, i Riječanin, Opatijac. Na Kvarneru mu je dom. Pa nije čudo da ide i u sentimentalnost.

- Treba svima ta emocija, ta identifikacija koja se događa za vrijeme Svjetskog prvenstva. Pa zar nije divno vidjeti ljude radosne, zajedno na tribinama, na terasama... Svi u dresovima, ukrašeni automobili, navijanje... Meni je to fenomenalno. Uživam.

Vratio se onome što se događa na nogometnom travnjaku.

- Želja i ambicija su da se prođe skupina, a prema tome je napravljen prvi, silno važni korak. O više ili manje dobrim stvarima u samoj igri može se razgovarati, ali daleko najvažnije bilo je osvojiti tri boda. Prođe li se grupa sve je moguće. Vidjeli smo na prošlom Euru, na žalost, kako tada jedna lopta sve okrene, donese radost ili te izbaci iz natjecanja. Najvažnije je da se pobijedilo. Vidio si i Island... Tko te, već pola sekunde nakon utakmice, pita dal' si se branio ili dominirao, dal' je Messi fulao penal ili ga je golman obranio.

To je jedan od sastojaka recepte za uspjeh: zaboravi na estetiku?

- Nisam to rekao. Okolnosti diktiraju pristup, ali baš smo u toj utakmici vidjeli da ni Messi nije svemoguć, da nije mogao sam riješiti utakmicu. Znači, Hrvatska i s Argentinom sigurno može igrati i doći do dobrog rezultata. Premda... Cristiano je protiv Španjolske malo demantirao tu teoriju, a? - smijao se Kek.

Pa vratio ozračju. Ne toliko u samoj momčadi koliko oko nje. Na tribinama, doma u Hrvatskoj...

- Atmosfera je stra-ho-vi-to važna. Vrlo često: najvažnija. Jer, gledaj, velika većina tih dečki koji su u reprezentaciji dolazi iz inozemnih klubova. Najvećih klubova na svijetu, doslovno. Njima sam dolazak u repku i to vrijeme koje provode na pripremama, u svlačionici, na utakmicama, njima već to dodatno potiče zajedništvo, dodatno jača nacionalni naboj. No ključ onda postaje sve što se događa - oko njih. Ako osjete da je na stadionima jednako tako ili još i jače te ako znaju da je doma u Hrvatskoj ista stvar, onda je to jedan silno veliki adut više. Vjeruj, nije bitno radi li se o rutineru koji ima preko 30 godina i 3 Lige prvaka ili dečku koji nema više od 20 i još nije ni otišao van. I jednome i drugome ta atmosfera jednako puno znači. Silno puno. I može biti presudna! - rekao nam je Matjaž Kek.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.