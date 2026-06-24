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Ovo je bilo na mišiće! Pobjeda ohrabrenja, ali protiv Gane će i igra morati biti puno bolja...

Hrvatska je u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva golom Ante Budimira u Torontu svladala Panamu 1-0. Nastavak natjecanjapokušat će izboriti u zadnjem kolu protiv Gane...