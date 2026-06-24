Ovo je bilo na mišiće! Pobjeda ohrabrenja, ali protiv Gane će i igra morati biti puno bolja...
Hrvatska je u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva golom Ante Budimira u Torontu svladala Panamu 1-0. Nastavak natjecanjapokušat će izboriti u zadnjem kolu protiv Gane...
Na krilima podrške oko 25.000 vjernih navijača Hrvatska je u Torontu svladala Panamu 1-0 i osvojila prva tri boda na Svjetskom prvenstvu. No kako su Englezi remizirali s Ganom pa sada jedni i drugi imaju po četiri boda, jasno je kako će Hrvatska u zadnjem ogledu u Philadelphiji morati pobijediti Ganu kako bi bila sigurna u prolazak u nastavak natjecanja.