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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Ovo je bilo na mišiće! Pobjeda ohrabrenja, ali protiv Gane će i igra morati biti puno bolja...

Piše iz Toronta: Tomislav Gabelić,

Hrvatska je u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva golom Ante Budimira u Torontu svladala Panamu 1-0. Nastavak natjecanjapokušat će izboriti u zadnjem kolu protiv Gane...

Na krilima podrške oko 25.000 vjernih navijača Hrvatska je u Torontu svladala Panamu 1-0 i osvojila prva tri boda na Svjetskom prvenstvu. No kako su Englezi remizirali s Ganom pa sada jedni i drugi imaju po četiri boda, jasno je kako će Hrvatska u zadnjem ogledu u Philadelphiji morati pobijediti Ganu kako bi bila sigurna u prolazak u nastavak natjecanja. 

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