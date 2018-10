Dalić: Moji igrači su za mene heroji pa taman da sve izgube

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je, uoči Lige nacija, prijateljski susret s NK Bjelovarom, povodom 110. godišnjice ovog kluba. Vatreni su u Bjelovaru slavili čak 15-1 (8-0), a počasni pogodak za domaćine postigao je Stjepan Mamić.

Naravno da se iz ovog susreta ne može vidjeti konkretno stanje u reprezentaciji, ali Dalić na ovu visoku pobjedu gledao kao na dobar trening, koji je nasreću prošao bez dodatnih ozljeda.

- To je jako bitno nakon svih pehova koje smo imali ovih dana. Dečki su ovdje napravili dobar trening i sad idemo dalje.

Tisuće ljudi oko autobusa uzvikivalo je ime Zlatka Dalića. On je strpljivo poptisivao autograme, radio 'selfije'... Ništa mu nije bilo teško.

- Drago mi je da smo bili ovdje i da smo uveličali ovu proslavu Bjelovara - rekao je Dalić.

U petak ga čeka nešto teži posao. Gostuje Engleska.

- Važno je da su se dečki istrčali, oznojili i da se nitko nije ozljedio, znate kakve probleme imamo s ozljedama. Bio je ovo dobar pucački trening pred Engleze. Sigurno je bolje nego običan trening. Englezi? Bit će sigurno motivirani da nam uzvrate za polufinale - rekao je Dalić.

Jeste pričali s igračima o porazu protiv Španjolske?

- Nisam.

Hoćete biti strogi?

- Ma neeee... Oni su za mene heroji, najbolji. Da izgube sve utakmice pod mojim vodstvom, ja nikad neću biti strog ni grub prema njima...

Ovih dana, Dalić zaista muku muči s ozljedama...

- Ne želimo forsirati igrače koji imaju neke probleme, kao što su Šime, Brozović, Kalinić, Čop... Pozvali smo za ovu utakmicu i Bartoleca i povukli trećeg vratara.

U petak reprezentaciju čeka druga utakmica u Ligi nacija - ona protiv Engleza. Kao kaznu za svastiku na Poljudu iz 2015. godine, Vatreni će protiv Engleza na Rujevicu istrčati pred prazne tribine...

- Puno je novih igrača u obje reprezentacije, neće to biti ni blizu onog polufinala na SP-u. Igramo pred praznim tribinama i to me jako žalosti.

- Engleska reprezentacija se također pomladila, imaju neke nove igrače. Oni sigurno žele revanš, ali i mi želimo popraviti dojam nakon Španjolske.

U Bjelovaru je reprezentacija zaista lijepo dočekana. Čak 4111 gledatelja pratilo je ovu utakmicu i radovalo se golovima i jedne i druge momčadi.

- Zaista godi da gdje god da dođemo dobijemo puno pažnje i emocija - to smo, na kraju krajeva, i zaslužili svojim rezultatom i predstavama.

Među nominiranima za prestižnu nagradu - Zlatnu loptu 'France Football-a' - našla su se čak tri Hrvata - Luka Modrić, Ivan Rakitić i Mario Mandžukić.

Njima zaista svaka čast na tome. To je još jedan dokaz da je hrvatska nogometna reprezentacija imala dobru godinu. Ja vjerujem da će to Luka osvojiti. Ovo je njegova godina i godina hrvatske nogometne reprezentacije - siguran je Dalić.

Iako je stiglo puno ponuda za hrvatskog izbornika, on je ipak odlučio ostati na klupi reprezentacije...

- Tu sam, želim napraviti dobar rezultat i na Europskom prvenstvu. Svoju odluku sam donio, ne treba sada 'razglabati' je li dobra ili nije. Ponuda ima dosta, ali moja glavna okupacija trenutačno je Hrvatska.

Nakon Bjelovara, reprezentacija putuje u Opatiju...

- Nije lako [što se tiče ovih putovanja]. Idemo u Opatiju, čekaju nas dva treninga prije Engleske, na Rujevici prazan stadion...

Nakon Engleske, reprezentacija će odigrati još jedan prijateljski susret - onaj protiv Jordana na Rujevici.

- Vidjet ćemo još, ali mislim da se nakon petka dosta igrača vraćaju u svoje klubove, imaju svoje obveze - Ligu prvaka i domaća prvenstva. Igrači koji su u drugom planu dobit će priliku pa da vidimo kako stoje - zaključio je izbornik Dalić na gostovanju u studiju HNTV-a.