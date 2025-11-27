Obavijesti

KAKO NA FRANCUZE?

Ovo je mogući sastav Dinama za Lille. Skupa zvijezda je na klupi

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Dinamo na gostovanju kod Lillea traži prolaz dalje! Kovačević daje povjerenje Filipoviću na golu, dok su Nevistiću odbrojavaju dani. Trener će dati povjerenje i mladom asu u obrani

Nogometaši Dinama gostuju kod Lillea (18.45, Arenasport 1) u petom kolu Europske lige kao autsajder, u poziciji koja mu može širom otvoriti vrata drugog kruga toga natjecanja. Mario Kovačević dobio je malo mira u svlačionici nakon dvije vezane pobjede, a jednu je dvojbu oko sastava sam razriješio večer uoči utakmice.

Ivan Filipović ponovno će stati na gol, što se tumači kao jasna poruka Ivanu Nevistiću kako su njegovi dani u Maksimiru polako odbrojani. Situaciju dodatno komplicira povratak Dominika Livakovića na zimu, koji bi trebao ponovno preuzeti status "jedinice"..

Noa Mikić dobio je pozitivne ocjene nakon ovosezonskog debija protiv Varaždina i krenut će kao desni bek, stoperski dvojac čine Sergi Dominguez i Scott McKenna, a na lijevom beku bi, nakon sjajne partije za vikend, trebao krenuti Matteo Perez Vinlöf. Vezni trojac činit će Josip Mišić, Miha Zajc i Dejan Ljubičić, čime Kovačević želi osigurati stabilnost i kontrolu u sredini terena.

Na krilima će se naći Mateo Lisica i Arber Hoxha, dok će u vrhu napada priliku dobiti Mounsef Bakrar ili Sandro Kulenović, vjerojatnije Alžirac. Jedno od najskupljih pojačanja u povijesti kluba, Dion Drena Beljo, i dalje je "na ledu" i još jednom će priliku morati tražiti s klupe. Prvih 11 tako bi moglo biti istovjetno kao u prošlom kolu HNL-a.

Očekivani sastav Dinama protiv Lillea

  • Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Bakrar, Hoxha

