HRVATSKA - BELGIJA (18.00, NOVA TV)

Ovo je najizgledniji sastav Hrvatske za Belgiju. Evo na što je Dalić stavio najveći naglasak

Ovo je najizgledniji sastav Hrvatske za Belgiju. Evo na što je Dalić stavio najveći naglasak
Hrvatski izbornik zadnjih dana posebno uigrava linije kretanja obrambene trojke, vidjet ćemo kako to izgleda 15 dana prije utakmice s Engleskom...

Zlatko Dalić odradio je sa svim reprezentativcima tek jedan kompletan trening u Rijeci, a "vatrene" već danas očekuje Belgija. Dosta zanimljiv prijateljski dvoboj protiv jedne od najmoćnijih reprezentacija Europe.

Dalić naglasak stavio na obranu

Hrvatski izbornik podijelit će minutažu među svojim igračima, sasvim je jasno da će važne minute dobiti oporavljenici poput Joška Gvardiola i Matea Kovačića, Dalić i stručni stožer žele se na zahtjevnom ispitu uvjeriti u kakvom su stanju njegovi ljubimci iz Manchester Cityja. Kako čujemo, obojica lete na treninzima, ali utakmice su ipak nešto drugo...

Belgija je ozbiljna reprezentacija, izabranici Rudija Garcije imaju vrlo snažan napadački potencijal, a to je ono što Daliću u ovom trenutku treba.

Naši nogometaši posljednjih dana najviše treniraju taj segment igre, to na Mundijalu mora funkcionirati poput dobro podmazanog švicarskog sata. Pojedinci poput Kevina De Bruynea, Romelua Lukakua, Jeremyja Dokua, Leandra Trossarda... spadaju među nogometnu elitu, pa će obrambena trojka "vatrenih" biti na ozbiljnim iskušenjima.

Zlatko Dalić već je nekoliko puta napomenuo kako će fokus hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu biti - obrana. I kako "vatreni" neće umirati u ljepoti, već će u obrani "gristi" do iznemoglosti.

Svi su reprezentativci na konferencijama za novinare potvrdili kako se slažu s takvim načinom igre, ali i kako su se svi spremni žrtvovati po tom pitanju. I, eto, Belgija će biti pravi ispit za Dalićevu obranu, do početka Svjetskog prvenstva u SAD-u i dvoboja protiv Engleske ostalo je tek 15 dana.

U vezi Modrić, Kovačić i Pero Sučić

Hrvatski izbornik danas će na raspolaganju imati sve raspoložive snage, svih 26 igrača. I to je sjajna stvar. Ozljede za sada zaobilaze našu reprezentaciju, vjerujemo da će tako biti i sljedećih mjesec dana. Odavno je jasno kako će Hrvatska protiv Belgijaca zaigrati u sustavu 3-5-2, ovaj je dvoboj u našem stožeru označen generalnom probom za Engleze.

Što se tiče igračkog kadra, tu vlada velika nervoza, svi nestrpljivo čekaju priliku, svi se žele dokazati izborniku prije Svjetskog prvenstva. I pojačati si startne pozicije uoči još jednog velikog natjecanja. Još nije poznato hoće li Dalić na Belgiju krenuti s najjačim adutima ili će prošarati momčad.

Livaković će krenuti od prve minute, a u zadnjoj liniji trebali bi se naći Šutalo, Vušković i Gvardiol. Dosta je izvjesno kako će Vušković i Gvardiol zaigrati otpočetka, ali pozicija trećeg stopera je još otvorena. Tu se minutama nadaju i Erlić i Pongračić i Ćaleta-Car.

Dva "wing-backa" glumit će Stanišić i Perišić, a uz Luku Modrića bi u srcu vezne linije mogli zaigrati Mateo Kovačić i Petar Sučić. Dalić je na jučerašnjoj "pressici" najavio kako će od prve minute početi Livaković, Gvardiol, Modrić i Kovačić.

U vrhu napada mogli bi zaigrati Kramarić i Baturina, obojica s prilično različitim ulogama. Kramarić bi više djelovao kao drugi napadač, Budimir trebao biti klasična "devetka", vezati i maltretirati njihove centralne stopere.

Zlatko Dalić ima još puno kvalitetnih opcija na klupi, a izbornika više od rezultata zanima - faza obrane. I jesmo li doista spremni u sustavu 3-5-2 zaigrati protiv Engleske...

Belgija prema Transfermarktu vrijedi 530 milijuna eura, dok je Hrvatska na 386 milijuna. Belgijce od siječnja 2025. vodi francuski stručnjak Rudi Garcia.

