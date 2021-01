Gostuju\u0107i u studiju 24sata, Klaudija je analizirala:

- Nismo uspjeli podi\u0107i razinu obrane, iako smo u drugom poluvremenu spustili broj primljenih golova sa 17 na 12, ali vi\u0161e zaslugama Pe\u0161i\u0107a, koji je skinuo par te\u0161kih lopti, nego \u0161to je obrana odradila. Sve se utakmice dobivaju u obrani, danas su glavni igra\u010di imali lo\u0161 postotak \u0161uta, ali razina igre u obrani bila je klju\u010dna. Mo\u017eda su de\u010dki pogrije\u0161ili \u0161to su previ\u0161e duboko igrali jer Japanci nemaju \u0161ut iz vana nego vi\u0161e idu 1 na 1. U svakom slu\u010daju, ovo djeluje obeshrabruju\u0107e, cijela igra bila je dosta pogubljena, ne o\u010dekujemo to od na\u0161ih de\u010dki. Prva je utakmica, ali razina protivnika nije ta.

Ni Angola i Katar nisu na na\u0161oj razini.

- Ali ako mi ne budemo pravi, prije svega ne podignemo nivo obrane, a onda je i golman bolji, mo\u017ee opet biti problema. A kad curi u obrani, i napad je nervozan. Cijelo smo vrijeme stizali rezultat i nikako preokrenuti. \u0160okantno je 17 primljenih golova u poluvremenu, a mi smo mom\u010dad koju krasi obrana. Bila je to po\u010detna nervoza, uvijek je te\u0161ka prva utakmica, bez obzira na protivnika i \u0161to je Japan autsajder. I na SP-u 2003. su krenuli porazom.

Je li bio problem u pripremi utakmice, podcjenjivanju?

- Poznavaju\u0107i \u010cervara i sto\u017eer i de\u010dke, nije problem bila priprema, nije bio podcjenjiva\u010dki 'lako \u0107emo' nego su prve utakmice uvijek te\u0161ke, malo zna\u0161 o suparniku, nova sredina, uvjeti druga\u010diji, nema publike... Japan je odigrao fenomenalno, a mi nervozno u \u0161utu, dodavanjima, preuzeli smo njihov stil, ponese te pa u\u0111e\u0161 u mlin protivnika, dogodi se. Martinovi\u0107 je u\u0161ao odli\u010dno, Mari\u0107 isto, a od najiskusnijih poput Duvnjaka i Cindri\u0107a u prvom sam poluvremenu vi\u0161e o\u010dekivala. Djeluju svi skupa... smije\u0161no je re\u0107i pod dojmom, ali podlegli su atmosferi prve utakmice. Kad smo osvojili 2003. Argentina nas je oderala, a poslije sve i\u0161lo OK.

Kako je mogu\u0107e da toliko vrhunski i iskusni igra\u010di podlegnu pritisku prve utakmice?

- Ti igra\u010di imaju toliko jakih utakmica da znaju \u0161to trebaju, ali to je sport, ne ide uvijek kako si zamislio. Koliko god si bolji. Japan je odigrao fenomenalno, i takti\u010dki i obrana i golman i kontra... A nama je sve to falilo. \u0160trlek je na po\u010detku imao jednu kontru i \u010cupi\u0107 na kraju, sve skupa smo mo\u017eda imali tri kontre..

I onda se vratila na obranu:

- Previ\u0161e smo stajali \u0161iroko, ostavljali igra\u010da dva metra s jedne i dva s druge strane, nismo spajali obranu. Uvijek se u igri kocka\u0161, stisne\u0161 sredinu i pusti\u0161 kut, a nama je curilo sa svim strana zbog slabe bo\u010dne pokretljivosti. Stil igre i sposobnosti Japanaca su 1 na 1 i ja bih spustila obranu jer imamo velike, visoke igra\u010de, a Japanci su mo\u017eda dva gola zabili s poludistance, sve ostalo bile su izra\u0111ene akcije na \u0161est metara.

Koji je igra\u010d posebno zakazao?

- Ne mogu re\u0107i pojedina\u010dno, rukomet je kolektivan sport, svatko mora dati doprinos. Ali bez nekih u obrani ne mo\u017eete. Evo, imamo \u010detiri pivota, a Musa, koji je stup obrane, nije igrao. Mo\u017eda je zdravstveni problem ili ozljeda, ali Musa je na\u0161 klju\u010dni igra\u010d u obrani.

Martinovi\u0107 je napada\u010dki bio raspolo\u017een, a u drugom poluvremenu se nije naigrao.

- \u010cupi\u0107 je skoro cijelo drugo poluvrijeme bio vanjski. On to mo\u017ee, snalazi se, brzinom parira dobro jer Japanci nisu visoki, to je bila ideja izbornika, ali falio nam je \u0161ut iz vana. Duvnjak je bio na razini tek u zadnjih 15 minuta i osim Martinovi\u0107a, vanjskim je igra\u010dima postotak \u0161uta bio jako lo\u0161.

Kako treba reagirati u takvim situacijama kad kola idu nizbrdo? Igrati svoju igru i \u010dekati ili isprovocirati neki \u0161ok, mo\u017eda crveni karton?

- De\u010dki su se borili, htijenje i volja bili su ogromni, ali nikako nisu uspjeli povezati deset minuta dobre igre u oba smjera, u\u0161li smo u mlin brzine japanske igre i natr\u010davali se, time i dosta lopti bacili \"u bunar\", krivo dodali, izgubili neke lopte..., nismo imali smirenost u napadu. Nismo mogli povezati dvije obrane i dva napada da okrenemo utakmicu i na kraju smo sretni bodom.

Koliki je ovo udarac na samopouzdanje?

- De\u010dki imaju puno iskustva i ovo ih mo\u017ee samo mobilizirati. Dobro da se dogodilo na po\u010detku, da budemo svjesni da svi igraju i da je Hrvatska svima izazov, imamo rejting takav da suparnici daju iznad svojih mogu\u0107nosti kad igraju protiv nas. Svi \u0107e imati takav motiv, pogotovo ovi egzoti\u010dni suparnici.

Treba li im sada psiholog?

- Ja jesam za to, mi u klubu radimo s profesoricom Bari\u0107, kao i vaterpolisti, ali u tako kratkom roku ne mo\u017ee se ni\u0161ta, treba dulje raditi s njima.

- Skupina izgleda lako, puno je utakmica, prvi put je ovako veliko SP, ali bit \u0107e vremena da sve sjedne. Problem je \u0161to se bodovi prenose, ali de\u010dki se znaju nositi s pritiskom, a sad \u0107e tako biti i djevojkama, o\u010dekivanja od SP-a u prosincu \u0107e biti sasvim druga\u010dija. Nikad vi\u0161e ne\u0107e oti\u0107i na veliko natjecanje onako tiho i morat \u0107e se nau\u010diti nositi s tim pritiskom. A nije jednostavno igrati s tim, no de\u010dki su nau\u010deni i trebalo bi ih samo mobilizirati.

Mo\u017eete li usporediti \u010cervara i \u0160o\u0161tari\u0107a, \u0161to bi izbornik rukometa\u0161ica napravio u ovakvoj situaciji?

- \u0160o\u0161tari\u0107 je rekao da je lak\u0161e trenirati mu\u0161karce, a ljep\u0161e \u017eene. Psihologija je druga\u010dija, de\u010dki \u0107e u svla\u010dionici izme\u0111u sebe rije\u0161iti \u0161to nije valjalo, a izbornik i sto\u017eer do\u0111u sa strane, a kod cura izbornik dr\u017ei taj dio. \u010cervar nema koga uvjeravati koliko vrijede i pojedina\u010dno i kao kolektiv. Ovo je bio samo lo\u0161 dan, doga\u0111a se.

Dobro, koliko ih daleko vidite?

- Vidim ih pri kraju, oko polufinala. Ali va\u017ean je faktor sre\u0107e, bez toga nema ni\u010dega. Kvaliteta nije sporna, ali taj kora\u010di\u0107 do vrhunskog rezultata ovisi o sre\u0107i.

Kako na Angolu?

- Bolje nego na Japan! Na\u0161i \u0107e ih vidjeti u utakmici protiv Katara pa \u0107e biti lak\u0161e, mo\u017eemo se bolje pripremiti.

Ho\u0107e li rukometa\u0161ice motivirati \"kauboje\" kakvom porukom?

- \u0160alju cure stalno podr\u0161ku, i video i poruke de\u010dkima. Ne poznaju se puno, mo\u017eda na\u0161e iz Lokomotive neke de\u010dke iz PPD-a, ali stalno se bodre. I gledamo zajedno u klubu utakmice kad su velika natjecanja, ali sad ni\u0161ta od toga zbog epidemiolo\u0161kih mjera.