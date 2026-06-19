Ovo je trenutak loma. I Katarci su se primali za glavu od šoka. Izbornik: 'Sve smo čuli'

Teška ozljeda kanadskog veznjaka Ismaëla Konéa obilježila je utakmicu drugoga kola Svjetskog prvenstva između Kanade i Katara u Vancouveru. Koné se ozlijedio početkom drugoga poluvremena nakon oštrog starta katarskog veznjaka Assima Madiba.

Madibo je u 54. minuti startao na lijevu nogu 24-godišnjeg Kanađanina, koji je odmah pao na travnjak i uhvatio se za ozlijeđeno mjesto.

OVDJE na 6:25 pogledajte prekršaj. Upozoravamo da su scene neugodne.

Liječnici su kanadskom veznjaku imobilizirali lijevu nogu i na nosilima ga iznijeli s terena. Koné je pritom podignutim palcem i mahanjem pozdravio publiku na stadionu BC Place.

Prekršaj je toliko bio brutalan da su se i igrači Katra primili za glavu, a izbornik Kanade je otkrio da su čuli lom noge jer se prekršaj dogodio ispred njihove klupe.

- Dogodilo se točno ispred naše klupe. Svi smo čuli. Srce vam se slomi zbog njega i svi su pomalo potreseni cijelim iskustvom, što zbog prirode ozljede, što zbog toga što je Ismaël veliko srce naše momčadi. Bit će to ogroman gubitak za nas. U posljednje dvije utakmice bio je nevjerojatan - rekao je izbornik Jesse Mersch.