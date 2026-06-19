Tko je Ismaël Koné? Kao dječak stigao je iz Afrike, a brutalni start prekinuo mu je Mundijal

Svijet nogometa ostao je u šoku nakon stravične ozljede kanadskog reprezentativca Ismaëla Konéa na utakmici Svjetskog prvenstva 2026. godine protiv Katra. U drugom poluvremenu dvoboja skupine B, nakon brutalnog starta katarskog igrača Assima Madiba, koji je zaradio izravni crveni karton, veznjak talijanskog Sassuola ostao je ležati na travnjaku. S bolnom grimasom iznesen je na nosilima, a prve dijagnoze potvrdile su najcrnje slutnje - prijelom noge. Za 24-godišnjeg Konéa, jednog od ključnih igrača kanadske selekcije, turnir je završio na najgori mogući način, prekinuvši put zvijezde čija je karijera bila obilježena nevjerojatnim usponom, ali i teškim preprekama.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Od Abidjana do Montreala

Ismaël Kenneth Jordan Koné rođen je 16. lipnja 2002. u Abidjanu, glavnom gradu Obale Bjelokosti. S majkom se u Kanadu preselio kada mu je bilo sedam godina, dok je otac ostao u Africi. Odrastajući u Montrealu, gradu s dominantno frankofonim stanovništvom, brzo se prilagodio novoj sredini. Nogomet je počeo igrati s dvanaest godina u lokalnom klubu AS Notre-Dame-de-Grâce Panthers, a kasnije je prešao u CS Saint-Laurent. Tamo je njegov talent eksplodirao, što je kulminiralo osvajanjem brončane medalje na kanadskom U-17 prvenstvu 2019. godine.

Njegove izvedbe privukle su pažnju europskih skauta, pa je sa 18 godina otišao na probe u belgijske klubove Genk i Mouscron. Iako je zadovoljio u Mouscronu, klub nije imao financijskih sredstava za potpisivanje igrača izvan Europske unije. Ubrzo nakon toga, pandemija koronavirusa prisilila ga je na povratak u Kanadu. Počeo je trenirati s U23 momčadi CF Montréala, gdje je njegov potencijal brzo prepoznat te je dobio poziv u trening kamp prve momčadi.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Meteorski uspon i odlazak u Europu

Nakon što je riješena papirologija vezana uz pravila MLS-a, Koné je u kolovozu 2021. potpisao svoj prvi profesionalni ugovor. Nažalost, nedugo zatim ozlijedio je koljeno, zbog čega je propustio ostatak sezone. Svoj debi iz snova doživio je 23. veljače 2022. u utakmici Concacaf Lige prvaka protiv meksičkog Santos Lagune. Ne samo da je započeo utakmicu, već je i zabio svoj prvi gol u uvjerljivoj pobjedi 3-0. Kroz sezonu je postao nezamjenjiv kotačić u veznom redu, dinamični "box-to-box" igrač koji se isticao driblingom, mirnoćom pod pritiskom i sposobnošću da pokriva velik dio terena. S dva gola i pet asistencija pomogao je Montrealu da ostvari povijesnu sezonu, a njegove su ga izvedbe dovele i do reprezentacije.

Nakon što je nastupio na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022., postalo je jasno da ga MLS više ne može zadržati. Iako su za njega bili zainteresirani Norwich City i Sheffield United, preselio je u engleski Watford za rekordnu odštetu od osam milijuna eura, što je postala najveća prodaja u povijesti CF Montréala.

Turbulentno razdoblje i renesansa u Italiji

Nakon sezone i pol u engleskom Championshipu, gdje je u 63 nastupa zabio četiri gola, uslijedio je transfer karijere. U ljeto 2024. godine, Olympique de Marseille platio je 15 milijuna funti za njegove usluge. Međutim, boravak u Francuskoj pretvorio se u noćnu moru. Koné se nije uspio nametnuti i ušao je u otvoreni sukob s trenerom Robertom De Zerbijem. Talijanski stručnjak javno ga je kritizirao, izjavivši da mu igrač "nije pokazao da je sposoban biti dio ovog projekta". Sukob je eskalirao na treningu, što su zabilježile i klupske kamere.

Foto: JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS

Nakon samo osam nastupa, u siječnju 2025. poslan je na posudbu u Rennes, gdje je ponovno pronašao formu. U 13 utakmica zabio je dva gola, uključujući i spektakularan pogodak s 30 metara upravo protiv svog matičnog kluba, Marseillea. Budući da je odnos s De Zerbijem bio nepovratno narušen, uslijedila je nova posudba, ovoga puta u talijanski Sassuolo. Tamo je doživio potpunu renesansu. Sjajnim igrama postao je ključni igrač momčadi, što je nagnalo upravu talijanskog kluba da otkupi njegov ugovor za 13 milijuna eura, kako prenosi Fabrizio Romano. U sezoni prije Svjetskog prvenstva postigao je šest golova, a posebno se pamti njegova predstava protiv Atalante, kada je zabio vodeći gol i bio proglašen igračem utakmice unatoč tome što je njegova momčad igrala s igračem manje.

Ključni čovjek Kanade

Za kanadsku reprezentaciju debitirao je u ožujku 2022. i od tada je postao neizostavan član prve postave. Igrao je u sve tri utakmice na Svjetskom prvenstvu 2022., bio je dio momčadi koja je osvojila srebro u Concacaf Ligi nacija te četvrto mjesto na Copa Américi 2024. godine. Njegova energija, agresivnost u duelima i sposobnost probijanja suparničkih linija činile su ga motorom kanadske momčadi. Na Svjetskom prvenstvu 2026. bio je igrač utakmice u remiju 1-1 protiv Bosne i Hercegovine.

*Uz korištenje AI-ja