Riječki rukometni zlatnici, Mirza Džomba (44) i Alvaro Načinović (54)... Obojica su osvajali olimpijskom zlato, Alvaro 1996. u Atlanti, Mirza 2004. u Ateni. Oni su na Igrama slušali Lijepu našu, a današnja generacija: nije ni došla do Igara.

Mirza i Alvaro za 24sata analiziraju krah hrvatske rukometne reprezentacije na olimpijskim kvalifikacijama.

- Ne volim pametovati nakon što je cijela priča završena, svi smo se nadali i boljem nastupu na SP i uspješnijim kvalifikacijama, ali... Nemojmo sada u drame i procese, u optužbe i kritizerstvo. Kvalifikacija su jedno jako delikatno natjecanje, a posebno su to bile ove u ovakvim, dosad nikad iskušanim uvjetima. Takvo je bilo i Svjetsko, takve će biti i Olimpijske igre - priča nam Načinović.

- Imali smo tri utakmice u tri dana, pobijedili smo dvaput, a svejedno nećemo u Tokio i... To je sport, ljudi. Dogodi se. Okrenimo se budućnosti. A kako ćemo dalje i u kojem smjeru, to je na nekome drugome da najprije analizira, a onda odluči. U to ja ne bih ulazio.

Čudnovate su bile zadnje sekunde utakmice koja nas je koštala plasmana, utakmice koju nismo ni igrali

- Dogodio nam se: splet okolnosti koji se zove 'Francuska vs Portugal'. Portugal u Tokio ide ne zato što je od nas bio bolji nego zato što je bio sretniji. Ostali smo bez Olimpijskih igara u zadnjoj sekundi kvalifikacija. Boli, ali... Idemo dalje.

Alvaro ne misli da je neodlazak na Olimpijske igre 'kraj svijeta'.

- Ne treba dramatizirati s procesima i traženjem krivaca nego analizirati i tražiti odgovornost pa se okrenuti budućnosti. Svakome se dogodi ovako bolni pad, ali svi znamo da će Hrvatska: opet biti jaka i trofejna - rekao je Alvaro Načinović.

Tuga, žal i nevjerica

Mirza je bio i olimpijski i svjetski prvak, dvostruki. Ne može vjerovati da Hrvatska neće u Tokio.

- Nismo imali sreće, dokačio nas je baš nesretni splet okolnosti i sve što osjećam nakon svega se može svesti na tri riječi: tuga, žal i nevjerica. Ne mogu nešto extra kriviti ni igrače, ni izbornika. Dali su svoj maksimum u ovom trenutku, ali ispalo je da nije dovoljno - govori nam Džomba.

- Mi smo na te kvalifikacije otišli da bi pobijedili Portugal i Tunis, je l'' tako? I pobijedili smo ih. Ali nam se sve poklopilo negativno. A Portugalu kapa do poda. Bili su vrhunski vođeni, na kraju pobijedili Francuze i nitko im ne može reći da na Olimpijske igre idu nezasluženo.

Tricolori i njihove zadnje dvije minute s Portugalom?

- Ne mislim da su Francuzi pustili Portugalcima nego to jednostavno: više nije ona Francuska. Znaš kako bi to riješili Omeyer, Karabatić, Narcisse i ta generacija? Dobili 2-3 razlike žmirećki. Rutinski, kao na treningu. A ovi su odigrali tek toliko da odigraju. Pa isti igrač u zadnje dvije minute triput pukne nerezonski, a onda još zadnju loptu pokloni protivniku. Ali nemamo im što zamjeriti. Oni su prije te utakmice već osigurali plasman pa su odigrali... A tako kako su odigrali.

Što sada?

- Naša se agonija, na žalost, nastavlja i sa novim izbornikom. Propuštanje Olimpijskih igara znači da neki iz ove generacije više neće ni igrati na OI. Sada Savez i izbornik imaju neke stvarno teške odluke za donijeti. Logično je ići u podmlađivanje, samo: do koje mjere? Ne smije ti podmlađivanje ići na uštrb rezultata jer nismo mi bilo tko nego velika Hrvatska.

Ovo, ističe Mirza, nisu normalna vremena,

- I nedavno SP, i ove kvalifikacije i Igre u Tokiju... Sve se to događa u nekim specifičnim, nikad doživljenim uvjetima. Kažem, nemam što zamjeriti ni momčadi, ni stručnom stožeru. Dali su sve što su mogli, sad će se presložiti pa krenuti dalje i ono što im treba je optimizam i vjera svih nas u ono što rade i što će raditi. Razočaranje se dogodi, ali ako je tko zaslužio navijačku podršku onda je to valjda hrvatska rukometna reprezentacija! - rekao nam je veliki Mirza Džomba.