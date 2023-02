Ovo su najbolje Ćirine izjave: Uletio sam Tuđmanu u krevet i rekao mu: 'Daj mi svoju gripu!'

Miroslav Ćiro Blažević preminuo je u 88. godini života u srijedu ujutro. Za hrvatski nogomet dao je mnogo, a upamtljiv je i po legendarnim izjavama. Ćiro je rijetko imao 'dlak na jeziku' i pričao je ono što je mislio.

Sjetimo se nekih od njegovih najboljih izjava.

O svećeništvu...

- Moja me majka spremala za svećenika. Otišao sam u sjemenište, ali kada me časna oblačila, shvatio sam da to nije za mene. Otišao sam kući i rekao majci da sam se zaljubio u časnu sestru i tu je bio kraj mog svećeničkog puta. Želim reći da moraš biti talent za neke stvari i da se to ne može nametnuti - rekao je Ćiro.

Je li očekivao da će biti izbornik?

- Kada me jedan šovinist novinar upitao jesam li očekivao da ću od metlara postati izbornik, nisam zanijekao da sam bio metlar iako sam tada furao Jaguara, a oblačili me kreatori. Odgovorio sam mu: Kad sam bio metlar, nisam mislio da ću biti izbornik. Ja sam u to bio siguran, budalo jedna.

Što je u životu najvažnije?

- Da, zdravlje... Ali, i najzdraviji čovjek bez para - gotova bolest. Ja kad nemam para, ja sam psihički bolestan. Moraš raditi na sebi da bi mogao sebi osigurati egzistenciju. Moraš se jako truditi da bi zaradio novac.

Prisjetio se i anegdote kada je pokojni Franjo Tuđman bio bolestan...

- Tuđman mi je iz kreveta vikao da ne prilazim jer bih mogao dibiti gripu, a ja sam uletio u krevet i viknuo: 'Predsjedniče, hoću vašu gripu!'

O nogometu...

- Muškarci koji ne vole nogomet uglavnom su homoseksualci.

- Ja sam prema nogometašima tiranin. Samo tiranin može egzistirati na čelu reprezentacije.

- Ja kažem da sam bolji trener od Capella. Onda me pitaju: 'Kako to?'... Pa, da su Capello ili Mourinho rođeni u Travniku, došli bi do Turbeta (mjesto udaljeno 5 km od Travnika). Nek odu iz Travnika do vrha nogometa, ma daj.

- Drago mi je što nisam više pe*er - Ćiro je rekao nakon dočeka navijača 1998.

- Ne bih mijenjao Šukera ni za 10 Batistuta, je*o te Batistuta - rekao je Ćiro kada ga je jedan novinar pitao koji mu je napadač bolji na SP-u 1998...

Roberta Prosinečkog s 18 je godina pustio iz Dinama u Crvenu zvezdu.

- Pojest ću trenersku diplomu ako jednog dana Prosinečki postane igrač - kazao je Blažević i gadno pogriješio.

O novinarima...

- Nema ništa bolje od novinarskog posla. Imaš vlast, piješ ljudima krv na slamku i još te plaćaju za to.

O ženama i nogometu...

- Zašto žene ne komentiraju utakmice? Pa, ne mogu igrači toliko brzo trčati koliko žene mogu brzo pričati", odgovorio je jednom prilikom.

