Ovo su najizgledniji sastavi za Jadranski derbi. Kek je samo jednom izgubio od Splićana

Marko Livaja je virozan i neće putovati u Rijeku, otkrio je Gonzalo Garcia, trener Hajduka, u najavi Jadranskog derbija i time ugasio praktički sve dvojbe oko prvih 11. Ako ih je uopće i bilo. Rijeka od 17 sati (MAXSport 1) u 8. kolu HNL-a dočekuje "bile".

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Kek: Želim da svi igrači znaju što navijačima ovo znači

Utakmica je ovo u kojoj svatko ima svoju računicu. Hajduk je u nizu od 11 utakmica bez poraza, a pobijedio je u posljednjih šest ogleda, od čega pet prvenstvenih i jednom u Kupu, uz gol-razliku 13-0.

S druge strane, Rijeka na Rujevici nije izgubila od Hajduka još od listopada 2022. godine. Matjaž Kek je u 22 utakmice na klupi Rijeke protiv Hajduka zabilježio 13 pobjeda, osam remija i tek jedan poraz. U prosincu 2017. svladao ga je Željko Kopić.

- Želio bih da svi igrači znaju što znači Jadranski derbi i što znači taj rivalitet. Hajduk je u jako dobroj seriji, mi ćemo se pokušati pripremiti i odgovoriti na svoj način. Što je ljepše u nogometu nego igrati takve utakmice? To je derbi, ali opet samo jedna utakmica od 36 u prvenstvu. Volio bih da svaki igrač razumije što znači ova utakmica za navijače i klub - kazao je Matjaž Kek.

Garcia: Naša je obaveza ići na pobjedu

Garcia će u ovom susretu imati i dodatni motiv. Naime, posljednja dva gostovanja na Rujevici ne pamti po dobrome. Upisao je rekordni poraz 5-0, kao i ispadanje u četvrtfinalu Kupa, nakon što je njegova momčad prosula vodstvo 2-1. Tada je duboko u nadoknadi vremena, u 108. i 110. minuti, primila dva gola...

- Pobjede nam ulijevaju novu energiju i samopouzdanje, a naša je obaveza ići na pobjedu protiv Rijeke. Kek je trener pun trofeja i iskustva, radio je dobar posao i u klubu i u reprezentaciji. Njegova Rijeka ima kvalitetu, jako su agresivni u presingu, dobro se postavljaju... On je osvojio sve u Hrvatskoj i sada se vratio da to ponovi - kazao je Gonzalo Garcia.

Trener Hajduka nikad ne otkriva igrače s kojima će započeti utakmicu, a od te prakse nije odstupio ni ovaj put. No, kao što smo već konstatirali, standardizirao je momčad od koje ni ovoga puta neće puno odstupiti.

Vardarac i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Pole position' za vezu drže Pajaziti i Del Moral

Izostanak Livaje vjerojatno će ostaviti Martina na klupi jer je on jedina prirodna zamjena u špici napada za Šegu, a jedina prava dilema jest s kim će trener Hajduka krenuti u veznom redu.

Obrana bi trebala biti standardna. Zašto uopće mijenjati postavu koja više od mjesec dana nije primila gol u domaćim natjecanjima? Silić bi tako trebao biti na golu, a ispred njega Acapandie, Marešić, Raci i Hrgović.

Jednako tako, nema potrebe mijenjati ni napadački dio momčadi koji u 16 odigranih utakmica samo jednom nije zabio gol, a u prosjeku postiže gotovo 2,5 gola po utakmici. Bamba i Šotiček trebali bi biti na krilima, Dalisson između njih, a Šego u vršku napada.

Za preostala dva mjesta u veznom redu konkuriraju Pajaziti i Del Moral. Izvjesno je da bi minutažu, moguće i start, mogli očekivati Fayad i Brruti, a nije nemoguće ni da Garcia iznenadi nekim rješenjem iz stoperske linije.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Startu se nada Janković

Ni Kek ne bi trebao imati previše dilema oko sastava, premda je njegova momčad upisala dva remija, protiv Lokomotive i Gorice, i definitivno nije u željenoj formi. Ali kad dolazi Hajduk, mobilizacija je maksimalna - svi su u formi i svi žele igrati.

Za očekivati je da Kek krene s Vekićem na golu, a ispred njega s Orečom, Majstorovićem, Husićem i Lasickasom. U vezi bi trebali zaigrati Pavić i Ćubelić, na bokovima standardni Fruk i Vignato, između njih Dantas, a u špici Adu Adjei.

Moguće je da bi iskusni strateg u postavu mogao uvrstiti i Jankovića, koji bi mu donio dodatnu dozu energije i agresije, ali i ofenzivnog potencijala. Usto je upotrebljiv na svim pozicijama u veznom redu.

Učinak Rijeke i Hajduka ove sezone