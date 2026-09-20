Hajduk je u nizu od 11 utakmica bez poraza, a pobijedio je u posljednjih šest ogleda, od čega pet prvenstvenih i jednom u Kupu, uz gol-razliku 13-0. Međutim, Matjaž Kek, trener Rijeke, ima sjajan omjer protiv 'bilih'
Ovo su najizgledniji sastavi za Jadranski derbi. Kek je samo jednom izgubio od Splićana
Marko Livaja je virozan i neće putovati u Rijeku, otkrio je Gonzalo Garcia, trener Hajduka, u najavi Jadranskog derbija i time ugasio praktički sve dvojbe oko prvih 11. Ako ih je uopće i bilo. Rijeka od 17 sati (MAXSport 1) u 8. kolu HNL-a dočekuje "bile".
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Kek: Želim da svi igrači znaju što navijačima ovo znači
Utakmica je ovo u kojoj svatko ima svoju računicu. Hajduk je u nizu od 11 utakmica bez poraza, a pobijedio je u posljednjih šest ogleda, od čega pet prvenstvenih i jednom u Kupu, uz gol-razliku 13-0.
S druge strane, Rijeka na Rujevici nije izgubila od Hajduka još od listopada 2022. godine. Matjaž Kek je u 22 utakmice na klupi Rijeke protiv Hajduka zabilježio 13 pobjeda, osam remija i tek jedan poraz. U prosincu 2017. svladao ga je Željko Kopić.
- Želio bih da svi igrači znaju što znači Jadranski derbi i što znači taj rivalitet. Hajduk je u jako dobroj seriji, mi ćemo se pokušati pripremiti i odgovoriti na svoj način. Što je ljepše u nogometu nego igrati takve utakmice? To je derbi, ali opet samo jedna utakmica od 36 u prvenstvu. Volio bih da svaki igrač razumije što znači ova utakmica za navijače i klub - kazao je Matjaž Kek.
Garcia: Naša je obaveza ići na pobjedu
Garcia će u ovom susretu imati i dodatni motiv. Naime, posljednja dva gostovanja na Rujevici ne pamti po dobrome. Upisao je rekordni poraz 5-0, kao i ispadanje u četvrtfinalu Kupa, nakon što je njegova momčad prosula vodstvo 2-1. Tada je duboko u nadoknadi vremena, u 108. i 110. minuti, primila dva gola...
- Pobjede nam ulijevaju novu energiju i samopouzdanje, a naša je obaveza ići na pobjedu protiv Rijeke. Kek je trener pun trofeja i iskustva, radio je dobar posao i u klubu i u reprezentaciji. Njegova Rijeka ima kvalitetu, jako su agresivni u presingu, dobro se postavljaju... On je osvojio sve u Hrvatskoj i sada se vratio da to ponovi - kazao je Gonzalo Garcia.
Trener Hajduka nikad ne otkriva igrače s kojima će započeti utakmicu, a od te prakse nije odstupio ni ovaj put. No, kao što smo već konstatirali, standardizirao je momčad od koje ni ovoga puta neće puno odstupiti.
'Pole position' za vezu drže Pajaziti i Del Moral
Izostanak Livaje vjerojatno će ostaviti Martina na klupi jer je on jedina prirodna zamjena u špici napada za Šegu, a jedina prava dilema jest s kim će trener Hajduka krenuti u veznom redu.
Obrana bi trebala biti standardna. Zašto uopće mijenjati postavu koja više od mjesec dana nije primila gol u domaćim natjecanjima? Silić bi tako trebao biti na golu, a ispred njega Acapandie, Marešić, Raci i Hrgović.
Jednako tako, nema potrebe mijenjati ni napadački dio momčadi koji u 16 odigranih utakmica samo jednom nije zabio gol, a u prosjeku postiže gotovo 2,5 gola po utakmici. Bamba i Šotiček trebali bi biti na krilima, Dalisson između njih, a Šego u vršku napada.
Za preostala dva mjesta u veznom redu konkuriraju Pajaziti i Del Moral. Izvjesno je da bi minutažu, moguće i start, mogli očekivati Fayad i Brruti, a nije nemoguće ni da Garcia iznenadi nekim rješenjem iz stoperske linije.
Startu se nada Janković
Ni Kek ne bi trebao imati previše dilema oko sastava, premda je njegova momčad upisala dva remija, protiv Lokomotive i Gorice, i definitivno nije u željenoj formi. Ali kad dolazi Hajduk, mobilizacija je maksimalna - svi su u formi i svi žele igrati.
Za očekivati je da Kek krene s Vekićem na golu, a ispred njega s Orečom, Majstorovićem, Husićem i Lasickasom. U vezi bi trebali zaigrati Pavić i Ćubelić, na bokovima standardni Fruk i Vignato, između njih Dantas, a u špici Adu Adjei.
Moguće je da bi iskusni strateg u postavu mogao uvrstiti i Jankovića, koji bi mu donio dodatnu dozu energije i agresije, ali i ofenzivnog potencijala. Usto je upotrebljiv na svim pozicijama u veznom redu.
Učinak Rijeke i Hajduka ove sezone
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