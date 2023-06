Ovo su najplaćeniji hrvatski sportaši: Marcelo Brozović će po satu zarađivati 3767 eura!

Prva ponuda bila je 20 milijuna eura po sezoni, no on je to odbio. Shvatio je da ga žarko žele arapski bogataši pa je on diktirao uvjete. Ni manje ni više, poželio je da 100 milijuna eura kapne na njegov račun. Saudijci nisu htjeli izgubiti takvu zvijezdu zbog par desetaka milijuna eura koji im ionako nisu neki problem. Stisnuli su mu ruku i učinili ga najplaćenijim hrvatskim sportašem u povijesti.

Marcelo Brozović novi je igrač saudijskog Al-Nassra, objavio je u četvrtak navečer transfer-bombu renomirani talijanski novinar Fabrizio Romano. Inter će za svog ponajboljeg igrača dobiti 23 milijuna eura, ali uvjerljivo najveći pobjednik u ovome poslu je hrvatski reprezentativac. Istina, na vrhuncu karijere praktički se oprostio od vrhunskog nogometa, odlazi u ligu koja je eksplodirala posljednjih mjeseci dolascima brojnih igrača iz Europe, ali koja je i dalje nekoliko razina ispod u odnosu na europski nogomet. No, Marcelo je ovim transferom osigurao egzistenciju cijelom obiteljskom stablu do desetog koljena.

Foto: ROBERT MICHAEL/DPA

U Milanu je, prema posljednjem ugovoru, zarađivao 11,1 milijuna eura bruto, šest neto, dok je na vrhu bio Luka Modrić s 20 milijuna eura bruto. Sad će zarađivati 90.410 eura na dan, 3767 eura na sat, 62,79 eura po minuti ili 1,05 eura po sekundi! Društvo će mu, osim Ronalda, praviti i marokanska zvijezda Hakim Ziyech. Ne samo da je postao najplaćeniji hrvatski nogometaš, nego uvjerljivo i sportaš. Sada je prestigao Bojana Bogdanovića koji je jako dugo držao čelnu poziciju.

Bojan Bogdanović

Iako su Detroit Pistonsi u netom završenoj sezoni bili jedna od najgorih momčadi NBA lige, Bojan Bogdanović (33) je krajem prošle godine dobio novu, podebljanu ponudu da ni ne pomišlja promijeniti je. Najbolji hrvatski košarkaš potpisao je dvogodišnje produljenje ugovora za 39,1 milijun dolara bruto. Mostarac će biti plaćen po novom ugovoru na kraju ove sezone, tijekom koje će zaraditi 19,5 milijuna dolara bruto (oko 10,8 milijuna dolara neto) pa bi u Pistonsima trebao ostati do kraja sezone 2024/25.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Luka Modrić

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (37) vrlo lako je mogao postati najplaćeniji hrvatski sportaš. Iz Saudijske Arabije nudili su mu 200 milijuna eura po sezoni, ali ljubav prema Real Madridu je prevladala. Htio je ostati igrati na najvećoj razini i karijeru završiti u klubu u kojem je postao jedan od najboljih veznjaka na svijetu. Prije nekoliko dana potpisao je novi jednogodišnji ugovor s madridskim klubom. Plaća bi mu trebala biti ista kao i lani, što će reći 9,4 milijuna eura fiksno uz bonuse kojima može zaraditi do 12 milijuna eura.

Mateo Kovačić

Mateo je akter prva tri najveća transfera u povijesti hrvatskog nogometa. Real Madrid ga je 2015. godine kupio za 38 milijuna eura od Intera pa tri godine kasnije prodao za 45 milijuna eura. Prije nekoliko dana Kova je prešao u aktualnog europskog prvaka Manchester City koji je za njegove usluge izdvojio 30 milijuna eura plus pet u bonusima. Koliku plaću će imati u novom klubu, nije poznato, ali u Chelseaju je godišnje primao 6,2 milijuna eura. Obzirom na njihovu platežnu moć i činjenicu da čak 11 igrača ima 11 milijuna eura ili više, vrlo moguće je da je u tom društvu ii Kovačić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL, PA Images, DPA, Fabrizio Romano/Twitter, 24sata

Ivan Perišić

Ivan Perišić (34) prošle sezone odbio je ponudu Intera i novi ugovor koji mu je jamčio pet milijuna eura po sezoni uz bonuse. Omišanin je potpisao za Tottenham gdje zarađuje šest milijuna eura po sezoni. No, Antonio Conte, koji ga je doveo, otišao je iz Spursa, a zamijenio ga je Ange Postecoglou kod kojeg je Perišićev status upitan pa je pitanje hoće li Omišanin ostati u Londonu ii u novoj sezoni. kod kojega će zarađivati šest milijuna eura u iduće dvije sezone.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Dejan Lovren

Iz Liverpoola je 2020. godine otišao u Zenit St. Petersburg gdje je godišnje zarađivao 6,2 milijuna eura, no početkom ove godine odlučio se vratiti u francuski Lyon. Jedan je od lidera momčadi, a prema nekim podacima, ujedno i jedan od najplaćenijih. Godišnje navodno zarađuje 4,8 milijuna eura.

Foto: SARAH MEYSSONNIER

Dario Šarić

Dario Šarić je posljednje tri godine bio jedan od najplaćenijih hrvatskih sportaša. Od njega je godišnje inkasirao 4,4 milijuna eura. Bio je član Phoenix Sunsa pa je preselio u Oklahomu gdje mu je i istekao ugovor. Trenutno je bez kluba, ali vrlo vjerojatno će ostati u NBA ligi, no s manjom plaćom.

Ivica Zubac

Centar Los Angeles Clippersa je prošle godine potpisao trogodišnji ugovor od kojeg će zaraditi 33 milijuna dolara ili 31,4 milijuna eura bruto, ali na račun će mu sjesti tek nešto manje od polovice tog iznosa. Po sezoni bi to trebalo iznositi 5,2 milijuna dolara ili pet milijuna eura.

Foto: Gary A. Vasquez

Marin Čilić

Najplaćeniji hrvatski tenisač Marin Čilić (33) u karijeri je zaradio točno 30,588.972 dolara turnirskih premija, od čega prošle godine 1,363.138 dolara (1,3 milijuna eura). Ove godine je odigrao tek jedan meč. Kako je profesionalac od 2005., godišnje je to 1,8 milijuna dolara. Goran Ivanišević je, primjerice, u 16-godišnjoj karijeri zaradio je 19,88 milijuna dolara.

Foto: Geoff Burke/REUTERS

Tko su najplaćeniji hrvatski sportaši u 2023. (milijuni eura)