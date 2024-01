Ovo su petorica koje je Jakirović prekrižio u Dinamu: Ukrajincu je presudilo što je koristio mobitel

Za neke smo poput Drmića i Marina procijenili da mogu ići dalje, neće biti prostora za njih, a ušli su u zadnjih šest mjeseci ugovora, rekao je Sergej Jakirović na prvom okupljanju Dinama u 2024. godini.

Prošla je godina bila puna uzleta i padova za "modre". Prošlo je proljeće "pao" Ante Čačić nakon šokantnog poraza u Kupu, stigao je Igor Bišćan, koji je u manje od pet mjeseci postao bivšim, a Dinamo su napustili i neki od stožernih igrača poput Luke Ivanušeca, Dominika Livakovića i Josipa Šutala. Kao i Mislav Oršić, koji je otišao prošle zime...

Jakirović je otpisao petoricu

Svašta se dogodilo na Maksimirskoj 128, gdje je gazda sada Sergej Jakirović, koji je objavio na koja imena neće računati u proljetnoj polusezoni, koju će Dinamo otvoriti protiv Lokomotive (23. siječnja).

Jakirović je tako otpisao Josipa Drmića, Antonija Marina, Joaquina Sosu, Bogdana Mihajličenka i Luku Menala.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dinamo će raskinuti posudbe sa Sosom i Mihajličenka, koji će se vratiti svojim klubovima (Bologna i Anderlecht). Obojica su došli u Zagreb kao velika pojačanja za obranu Dinama, ali na kraju su ispala velika razočarenja. Sosa je prošle sezone dobivao prilike u Bologni, talijanskom prvoligašu, ali se nije mogao probiti kod Sergeja Jakirovića.

Jakirović poludio na Ukrajinca

Minute je skupljao "na kapaljci". Igrao je tek dvije utakmice u Kupu protiv Ponikva i Oriolika, a u HNL-u je dobio samo 11 minuta (u pobjedi 3-0 protiv Istre u 11. kolu). Isto se ne može reći za Mihajličenka, koji je imao povjerenje Igora Bišćana i njegovog nasljednika Jakirovića.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Međutim, nije se mogao izboriti za minutažu na lijevom beku, poziciji na kojoj Dinamo ima velikih problema (pokrivaju ju veznjak Ljubičić i stoper Perković). Nije mu pomoglo kada je odbio pružiti ruku Jakiroviću jer ga je trener "modrih" izvadio iz igre, a "profa" je izgubio strpljenje nakon poraza od Ballkanija u Konferencijskoj ligi, kada je Mihajličenko posljednji put zaigrao u dresu Dinama.

- Nakon poraza od Ballkanija u Prištini odlučio sam ga maknuti. Ali, iako javnost misli da sam to učinio zbog njegovih igara, to nije istina. Jer tako sam mogao otpisati 10 igrača, da je do igre! Ali, ako dođeš poslije utakmice u svlačionicu i prvo što napraviš jest da se skineš u bokserice i uzmeš telefon, pričaš lagano kao da se ništa nije dogodilo... A ja lud zbog poraza, pola igrača razbija svlačionicu! E, onda si ti tu samo fizički, a duhom negdje drugdje i smatram da takvi igrači nama ne trebaju. I da podcjenjuju Dinamo, što je vrlo važno naglasiti - rekao je Jakirović.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Drmić podbacio

U svom mandatu na Maksimiru podbacio je i Josip Drmić, koji je u Dinamo stigao u ljeto 2022. kao slobodan igrač nakon što je zabio čak 21 gol u 30 HNL utakmica za Rijeku u sezoni 21/22. Drmić je došao na Maksimir kao veliko pojačanje i igrač od kojeg se puno očekivalo.

Međutim, njegova etapa na Maksimiru prošla je nezapaženo. Odigrao je 63 utakmice u kojima je zabio 20 golova uz devet asistencija, a ove je sezone odigrao tek osam utakmica u prvenstvu. Zabio je hat-trick Rudešu, a Jakirović je kao alternativu za Brunu Petkovića davao prednost Emreliju, kao i Sandru Kulenoviću.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Drmić ima veliku plaću i Dinamo se neće truditi zadržati ga. Već će na ljeto moći napustiti klub kao slobodan igrač, kao i Antonio Marin (22), koji se nije proslavio u povratničkom mandatu u Dinamu. Marin je prošao Dinamovu omladinsku školu i mlađe uzraste, a za prvu momčad Dinama odigrao je 48 utakmica (pet golova i četiri asistencije).

Marin se nije uspio izboriti

Ozljede Lukasa Kačavende i Luke Stojkovića dovele su Marina u povoljnu poziciju nakon što je prošlo proljeće proveo na posudbi u Rijeci. Odigrao je osam utakmica u prvenstvu za Dinamo ove sezone, ali nije zabio ili asistirao gol. Nakon mnogih prilika i nekoliko posudbi, čini se kako će Marinova karijera u Dinamu završiti. Ističe mu ugovor sa završetkom sezone, a Sergej Jakirović jasno je dao do znanja kako ne računa na njega.

Ostaje za vidjeti hoće li ga Dinamo pustiti već na zimu bez odštete, ili će ipak tražiti nešto novca za Marina.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Luka Menalo posljednji je otpisani na Maksimiru. Jakirović je rekao kako za njega traže rješenje kojim bi svi bili zadovoljni. Čini se kako bi to mogla biti posudba, a minutaža za Menala očito je bitna Jakiroviću i Dinamu. Ipak, radi se o napadaču koji mu baš i nije bio u planovima.

Menalo je ove sezone skupio četiri nastupa za Dinamo u HNL-u, a u šest godina je za zagrebački klub odigrao 91 utakmicu (11 golova i osam asistencija). U klub je stigao iz Širokog Brijega za 400,000 eura. Kao njegova moguća destinacija spominje se slovenska Olimpija, koju vodi bivši Dinamov trener Damir Krznar.