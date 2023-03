Stručnjak za doping o slučaju Vušković: Nije to mogao izvesti, kontrola je negdje pogriješila

Srce. Jaka je to poruka mladog stopera Hajduka Luke Vuškovića (16) čiji je stariji brat Mario dobio suspenziju od dvije godine nakon dugog sudskog procesa.

Podsjetimo, u rujnu prošle godine Mario je pao na doping testu jer su mu u urinu pronađeni tragovi zabranjenog sredstva eritropoetina koji omogućuje sportašu poboljšane fizičke performanse.

Naravno, to nije dozvoljeno. Na tu će se odluku žaliti. Iz njegova kluba HSV-a uložit će žalbu višoj instanci, redovnom sudu. Mnogi su stali uz mladog hrvatskog reprezentativca na društvenim mrežama pa tako i njegov bivši klub Hajduk, a podržao ga je i Hrvatski nogometni savez.

- Hrvatski nogometni savez u potpunosti podržava nastojanje Vuškovića i HSV-a da iskoriste sva pravna sredstva i mogućnosti kako bi se dokazivanjem nevinosti zaštitila igračeva karijera i ugled.

Nade mladog reprezentativca sad su na žalbi, a ovim se riječima obratio sudu.

- Nevin sam i zajedno s obitelji i odvjetnicima radim da to dokažem. Nikad nisam varao u sportu i nikad to neću raditi. Ni najgorem neprijatelju ne bih poželio što smo ja i moja obitelj prošli proteklih nekoliko mjeseci. Svakog dana se nadam da će ova noćna mora završiti.

Za HRT je o spornoj situaciji progovorio i dr. Božidar Fučkar, osnivač hrvatske antidopinške kontrole.



- Vjerojatno ta dopinška kontrola koja to vodi mora shvatiti da on to nije mogao tehnički izvesti. To je medicinski zahvat kojeg rade liječnici i medicinske sestre, i one to teško naprave, a gdje će on sebi infuziju postaviti. Znači, u tim dopinškim kontrolama se negdje napravila nekakva greška. Po meni, to istraživanje nije provedeno kako treba i normalno je da se tuži dalje, on to nije sam uzeo

Podsjetimo, Vušković je u ljeto 2021. prešao iz Hajduka u HSV na posudbu za 1,2 milijuna eura. Njemački drugoligaš otkupio je njegov ugovor prošlo ljeto za tri milijuna eura.

