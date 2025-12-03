Obavijesti

BITKA ZA RABUZINOVO SUNCE

Ovo su svi četvrtfinalisti Hrvatskog nogometnog kupa

Piše Zdravko Barišić,
Ovo su svi četvrtfinalisti Hrvatskog nogometnog kupa
Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Poznati su svi članovi najboljih osam ovosezonskog izdanja Kupa. Kao posljednji u četvrtfinale se plasirao Varaždin koji je nakon jedanaesteraca izbacio Osijek

Najmasovnije hrvatsko nogometno natjecanje posebno je po mnogočemu. Donosi pregršt uzbuđenja, gostovanje najjačih hrvatskih klubova u malim mjestima i nudi priliku niželigaškim klubovima da prirede nogometnu feštu i pokušaju srušiti Golijata. To je ove sezone napravio četvrtoligaš Kurilovec koji je izbacio Istru i ispisao najljepšu priču ovogodišnjeg Kupa. 

Golovi na susretu Mladost - Rijeka 01:48
Golovi na susretu Mladost - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Senzacionalni Turopoljci plasirali su se među najboljih osam, a nakon dramatične lutrije jedanaesteraca između Varaždina i Osijeka doznali smo sve četvrfinaliste ovosezonskog izdanja Hrvatskog nogometnog kupa. To su Gorica, Slaven Belupo, Hajduk, Lokomotiva, Kurilovec, Dinamo, Rijeka i Varaždin. Tko će igrati protiv koga, doznat ćemo tijekom prosinca kada će se održati ždrijeb u prostorijama HNS-a. 

Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup
Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Osmina finala nam je i ove sezone donijela pregršt uzbuđenja i neizvjesnosti. Kao luster je visio Hajduk koji je tek na jedanaesterce izbacio drugoligaša Cibaliju. Ne pamtimo kada je Gorica dominantnije prošla neku fazu natjecanja, sa 6-0 je demolirala Rudeš, a problema nije imao niti Slaven Belupo koji je izbacio BSK Bijelo Brdo (3-0).

Lokomotiva se lako obračunala s Varteksom (4-0), Kurilovec je senzacionalno izbacio Istru (2-1), Dinamo se prošetao kroz Karlovac (7-0), a uz velike muke u prvom dijelu i zaostatak od 1-0, Rijeka se razbudila i s 4-1 pobijedila Mladost iz Ždralova, dok je Varaždin kao posljednji osigurao mjesto među najboljih osam nakon što je na jedanaesterce izbacio Osijek.

Četvrtfinala će se igrati sljedeće godine, kada će se nastaviti bitka za Rabuzinovo sunce koje je trenutačno u vlasništvu prošlosezonskog osvajača Rijeke. Ove sezone finale se trebalo igrati na jednu utakmicu, ali HNS se predomislio i igrat će se na dvije utakmice, kao u dva prethodna izdanja. 

Hrvatski nogometni kup, osmina finala Kupa:

  • 29. listopada: Rudeš - Gorica 0-6
  • 29. listopada: BSK Bijelo Brdo - Slaven Belupo 0-3
  • 29. listopada: Cibalia - Hajduk 0-0 (penali: 2-4)
  • 29. listopada: Lokomotiva - Varteks 4-0
  • 5. studenog: Kurilovec - Istra 1961 2-1
  • 19. studenog: Kurilovec - Dinamo 0-7
  • 3. prosinca: Mladost Ždralovi - Rijeka 1-4
  • 3. prosinca: Varaždin - Osijek 1-1 (penali: 4-2)

