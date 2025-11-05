Obavijesti

SENZACIJA U HRVATSKOM KUPU

Tko su igrači niželigaša koji su izbacili Istru? Osvajač Potjere i bankar, kipar, muž naše glumice

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

KURILOVEC - ISTRA 2-1 Prekaljeni bek Mijo Šarić bio je gotovo neprelazan. Inače, Šarić radi na benzinskoj na ulazu u Veliku Goricu. Predsjednik vozi kamion Gradske čistoće, a njegov sin igra stopera

Četvrtoligaš NK Kurilovec iz Velike Gorice senzacionalno je pobijedio prvoligaša Istru 2-1 i izborio četvrtfinale Hrvatskog kupa! Istra 1961 je šestoplasirana momčad elitnog ranga. Prema Transfermarktu momčad Istre vrijedi 12,6 milijuna eura. Igrači Kurilovca, jasno, nisu procijenjeni.

Domaći su poveli već u 13. minuti preko Matea Pršira. U 26. prednost je povećao Dominik Furmek. Potonjeg je u 68. minuti zamijenio David Pršir. Matea i David su braća, ali Jurica Pršir, dugogodišnji kapetan Gorice, nije im u rodu. Međutim, braća Pršir i spomenuti Jurica žive praktički kuća do kuće u Odranskom Obrežu.

- Mi vam u Obrežu imamo ulicu Prširi, tu svi imaju isto prezime, ali nismo svi u rodu. Mateo i David su mi prvi susjedi. Možda nisam do kraja objektivan, ali reći ću da su dečki jako dobri igrači, vrlo zanimljivi, siguran sam da će se na Udarniku brzo u to uvjeriti - rekao je svojevremeno za cityportal Jurica Pršir.

Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Nisu Prširi jedini zanimljivi igrači u Kurilovcu. Golman Leon Išek istaknuo se protiv Istre sjajnim intervencijama, a inače radi kao trener u ŽNK Dinamo. Predsjednik je kluba Dražen Vujnović, vozi kamion u Gradskoj čistoći. Njegov sin Fran briljirao je na stoperu protiv iskusnih Istrinih napadača poput Smaila Prevljaka i Salima Lawala.

Prekaljeni bek Mijo Šarić bio je gotovo neprelazan, a bio je opasan i prema naprijed. Inače, Šarić radi na benzinskoj na ulazu u Veliku Goricu.

Veznom linijom ordinirao je visoki Goziembah Makuochukwu, skraćeno Mak. Nigerijac je u Hrvatskoj već neko vrijeme, prvi angažman u Lijepoj Našoj imao je baš u Kurilovcu, potom je otišao u drugoligaša Dugopolje, a ljetos se vratio u Kurilovec. Mak je muž hrvatske glumice Petre Dugandžić.

A što tek reći za stasitog napadača Leona Sedlačeka. On je nekoć igrao za Goricu, bio veliki talent. Sad igra amaterski i radi u banci. Radio je dar-mar protiv igrača Istre. Sedlaček je intelektualac u kopačkama, svojevremeno je osvojio 77.000 kuna na Potjeri.

Istra je u završnici utakmice uspjela smanjiti, ali blamaže se nije spasila. Domaći se šale pa kažu: 'Što bi tek bilo da nam je na raspolaganju bio Stjepan Završki...'. Završki je inače kapetan Kurilovca, ali nema ga već neko vrijeme zbog ozljede. Inače je kipar. Sve je s ponosom gledao trener Senad Harambašić, koji radi u Gradskoj upravi...

