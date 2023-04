Hajduk mora bez kapetana u završnici juniorske Lige prvaka

Detaljan liječnički pregled u Splitu potvrdio je sumnje da je Hajdukov 19-godišnji veznjak Marko Capan tijekom kvalifikacijske utakmice hrvatske U-19 reprezentacije protiv Portugala zadobio ozljedu gležnja lijeve noge. Capan je zbog ozljede morao napustiti igru u 29. minuti susreta, a prve procjene govore kako će s terena izbivati najmanje tri tjedna, iako su kod ovakvog tipa ozljeda detaljnije prognoze nezahvalne.

Capan je u proljetnom dijelu sezone upisao pet nastupa za seniorsku momčad Hajduka, štoviše, u prva dva susreta u kojima je Hajduk slavio protiv Varaždina i Gorice upisao je i dvije asistencije. No iako će Capan nedostajati treneru seniora Ivanu Leki, puno je veća šteta što će ga ozljeda onemogućiti da konkurira za mladu juniorsku momčad koja će krajem travnja igrati završnicu Lige prvaka mladih.

'Bili tići' pobijedili su Borussiju Dortmund nakon lutrije jedanaesteraca i postali prvi hrvatski klub koji se plasirao u polufinale najelitnijeg natjecanja za mlade nade. Final four igra se u Nyonu, Hajduk igra protiv Milana 21. travnja, a ako prođe, 24. travnja čeka ih ogled protiv boljeg iz susreta AZ Alkmaara i Sportinga. No bez kapetana Capana, koji ne bi mogao igrati polufinale zbog trećeg žutog kartona koji je dobio na Signal Iduna Parku. I to zbog bizarnog pravila Uefe.

Borussia je u 75. minuti izborila jedanaesterac, cijela momčad Hajduka žestoko je prosvjedovala kod suca Jenkinsa, a u tim situacijama, kako je propisano, javnu opomenu dobije kapetan. Taj trenutak nije bio vidljiv u prijenosu, kao što treći žuti nije zabilježen ni na stranicama Uefe, ali ga je u zapisnik naveo delegat. Žuti karton tako je Capana odvojio od polufinala, a ozljeda gležnja od eventualnog finala...

Capan je kapetan juniorske momčadi Hajduka, nedavno je produžio ugovor sve do ljeta 2026. godine. Prve nogometne korake napravio je u Ivanskoj, mjestu pored Bjelovara, a nakon nekoliko treninga u Mladosti iz Ždralova prešao je u Lokomotivu. U ljeto 2020. godine prihvatio je poziv Hajduka, baš kao i njegov suigrač Dominik Prpić te su se preselili u Hajdukovu Akademiju, u kojoj je igrao za kadete i juniore, a ovog proljeća je debitirao za seniore.

