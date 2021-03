Opet je mirisalo na čudo. PSG je u prvom susretu pobijedio Barcelonu 4-1 i praktički osigurao prolazak u četvrtfinale, ali nikada ne smijete samo tako otpisati momčad u kojoj igra Leo Messi. Koliko god zaostatak bio velik.

Barca je znala, da ako želi ponoviti čudo iz 2017. godine, da mora napasti od prve minute. Tako je i bilo. PSG se totalno povukao i pokušao zaprijetiti preko Mbappéa i kontri, a Barcelona je prijetila, prijetila i prijetila. Dembele je prokockao pet sjajnih prilika, Dest je pogodio prečku, a Messi je, uz projektil koji je zabio, promašio penal. I jednostavno je teško bilo očekivati čudo nakon toga.

PSG je odigrao 1-1 na svome terenu te prošao u četvrtfinale Lige prvaka i to samo zahvaljujući briljantnoj predstavi u prvoj utakmici. Parižani su se u uzvratu totalno povukli i prijetili preko kontri, a jedinu pravu i najveću priliku imali su u 30. minuti. I to zbog neobjašnjivog poteza Lengleta. Nagazio je Icardija u vlastitom kaznenom prostoru, sudac Anthony Taylor pokazao je na bijelu točku, Mbappé je zabio.

Unatoč golu, Katalonci su još jače pritisnuli. Dembele je promašio još jednu šansu, a Messi je potom u 37. minuti lansirao projektil s 25 metara za 1-1 i nada je opet oživjela. Ali kada promašiš nekoliko zicera...

- Zaslužili smo voditi na kraju prvog poluvremena najmanje s 2:1. Oni su bili efikasni u prvoj utakmici, ali ne i danas. Nedostajalo nam je sreće. Njihov golman je bio igrač utakmice. Imali smo šanse, ali nismo ih iskoristili. Pristup u prvoj utakmici je bio dobar, ali danas smo imali sve. Penal je bio važan trenutak, jer bi drugo poluvrijeme bilo drugačije. Moram istaknuti pristup momčadi. To je najvažnija stvar. Ostavili smo dobru sliku i to je vrlo važno - kazao je trener Barcelone Ronald Koeman.

Eh, to prvo poluvrijeme. Barcelona je u njemu propustila svoje šanse za čudo jer u drugom dijelu je pala motivacija, igrači su bili ispuhano, a PSG-u se bilo sve lakše braniti. Bilo je to samo puko odrađivanje posla u nastavku utakmice, a jedan od tragičara utakmice je sigurno Ousmane Dembele koji je promašio nekoliko izglednih prilika. Da je samo jedna ušla, voda bi na uši došla Parižanima. A ovako je bila 'laganica' do kraja.

Barcelona je tako po prvi put nakon 2007. godine ispala iz osmine finala Lige prvaka, no navijače i čelnike puno više brine što će biti s Leom Messijem. Na ljeto mu istječe ugovor, još prošle godine pokušao je isforsirati odlazak, no Katalonci velike nade polažu u Joana Laportu koji je izabran za novog predsjednika Barce, koji je ujedno i veliki Messijev prijatelj.

- Leo je vidio da momčad napreduje uz promjene koje radimo, uz mlade igrače s kvalitetom i velikom budućnošću. Messi ne treba sumnjati u budućnost ove momčadi - kazao je Koeman.

Liga prvaka je sada prošlost za Blaugranu, a za trofeje se bore u Kupu gdje igraju finale protiv Athletic Bilbaa te u prvenstvu gdje zaostaju šest bodova za Atletico Madridom.