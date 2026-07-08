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SVE SAMO NE NOGOMET

FBI istražuje Argentinski savez. Navodno su 'oprali' milijune...

Piše Filip Sulimanec,
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FBI istražuje Argentinski savez. Navodno su 'oprali' milijune...
Foto: Irina Dambrauskas
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Cilj istražitelja je rekonstruirati kako je Savez premjestio stotine milijuna dolara kroz tamošnji bankovni sustav te utvrditi je li neka od tih operacija mogla predstavljati kazneno djelo pod američkom jurisdikcijom, poput pranja novca ili prijevare

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Dok argentinska reprezentacija lovi san o obrani naslova na Svjetskom prvenstvu 2026., što je još izraženije nakon grčevite pobjede protiv Egipta, u Sjedinjenim Američkim Državama napreduje paralelna i mnogo manje ugodna istraga o računima Argentinskog nogometnog saveza (AFA).

Kako je otkrio list La Nación, savezni tužitelji i agenti FBI-a počeli su uzimati iskaze o financijskim operacijama krovne organizacije kojom predsjeda Claudio "Chiqui" Tapia na američkom tlu. Cilj istražitelja je rekonstruirati kako je AFA premjestila stotine milijuna dolara kroz tamošnji bankovni sustav te utvrditi je li neka od tih operacija mogla predstavljati kazneno djelo pod američkom jurisdikcijom, poput pranja novca ili prijevare.

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Foto: Carlos Barria

U središtu spisa, koji se nalazi u preliminarnoj fazi istrage, pojavljuje se TourProdEnter LLC, tvrtka kazališnog producenta Javiera Faronija koji je, zajedno sa svojom suprugom Ericom Gillette, posljednjih godina upravljao naplatom međunarodnih komercijalnih ugovora AFA-e, uključujući sporazume s brendovima kao što su Adidas i Warner.

Prema bankovnoj dokumentaciji koju je La Nación imao na uvid, ta je tvrtka prebacila najmanje 260 milijuna dolara preko računa otvorenih u pet američkih financijskih institucija, Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan i PNC Bank, iako se samo dio tih sredstava može izravno povezati s prepoznatljivim operativnim troškovima saveza. Dodatnih 57 milijuna dolara navodno je preusmjereno na različita društva čije podrijetlo i odredište istražitelji još uvijek analiziraju.

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Preliminarna istraga, koja se počela oblikovati tijekom 2025. godine, u rukama je najmanje trojice saveznih tužitelja specijaliziranih za financijski kriminal: Patricka Gushuea i Christophera Tinga s radnim mjestom u Washingtonu DC, te Michaela Bergera iz južnog okruga Floride.

Jedan od najznačajnijih dosadašnjih koraka bilo je svjedočenje poduzetnika Guillerma Tofonija, izvornog podnositelja prijave protiv financijske strukture AFA-e u Sjedinjenim Državama. Osim toga, Ministarstvo pravosuđa razmatra mogućnost pozivanja bivših dužnosnika vlade Javiera Mileija.

Upozorenje

Slučaj nije nastao ni iz čega: kao prethodnica mu služi upozorenje koje je tadašnje argentinsko Ministarstvo sigurnosti, pod vodstvom Patricije Bullrich, poslalo američkim vlastima u rujnu 2024. godine u vezi s financijskim kretanjima povezanim s AFA-om koja su smatrana sumnjivima.

U tom je trenutku FBI procijenio da nema dovoljno dokaza za otvaranje kaznene istrage, no situacija se promijenila početkom 2026. godine, kada je spis dobio na težini zahvaljujući novoj bankovnoj dokumentaciji i prijavama koje je podnio spomenuti Tofoni.

Vremenska podudarnost pritom je neizbježna: dok je istraga dobivala svoj oblik, Tapia je boravio u Sjedinjenim Državama prateći reprezentaciju na turniru, nakon što mu je argentinsko pravosuđe odobrilo putovanje uz polaganje milijunskog jamstva u sudskom postupku s kojim se suočava u vlastitoj zemlji zbog navodnog nezakonitog zadržavanja doprinosa za mirovinsko osiguranje i poreza.

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