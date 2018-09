'Pa nitko ne želi dilati drogu... Bio sam u jako teškoj situaciji'

Radit će se o tomu tko više želi pobjedu i tko ima jaču volju, rekao je Amir Mansour (46) u najavi subotnjeg meča za WBC-ov internacionalni pojas protiv hrvatskog mladog asa Filipa Hrgovića (26).

Radi se o iskusnom američkom boksaču koji je početkom ovog stoljeća proveo osam i pol godina iza rešetaka zbog dilanja droge. Ali nakon svega je pronašao snage da se vrati profesionalnom sportu.

- Boks je fizički sport, očito, a u zatvoru ne trčite okolo uz vjetar i zabavljate se, znate na što mislim. Nego jako brinete za svoje tijelo - rekao je Mansour.

Žalite li za nečim u životu?

- O, da, naravno. Imam djecu koja me prate i to mi je bio jedan od motiva kad sam došao iz zatvora, morao sam se iskupiti zbog sinova i stvoriti sliku o sebi na koju će biti ponosni.

Mislite li da biste bili svjetski prvak da niste bili u zatvoru?

- Bio bih umirovljeni svjetski prvak, haha. Da, naravno. U Americi, barem iz onoga što ja znam, svatko tko je odrastao u hoodu, prigradskim naseljima, reći će vam isto: toliko je sportaša i talentirane djece da je tako teško istaknuti se. Mnogi nikad ne dosegnu puni potencijal jer završe u zatvoru. Za svakog crnca za kojeg vidite da je uspio u Americi tisuća njih je u zatvoru. To je stvarnost. Ne znači da su svi oni loši, nego to odražava borbu koju mi moramo voditi u Americi od prvog dana. To je borba koju možda jedan među tisuću nas zapravo može dobiti.

Mansour kaže kako zapravo i nije imao previše izbora.

- Prodavao sam drogu. Da, išlo je jako dobro. Bio sam u financijski teškoj situaciji. Upoznao sam stotine, tisuće momaka koji su tako živjeli i nijedan od njih to nije htio činiti. Ali ako ste dijete i odrastete da samo to vidite, mislit ćete da je to u redu. Ja se nasmrt bojim zmija, ali da sam odrastao u šumi, ne bih se bojao. Ako odrastete uz neke stvari koje se čine smrtonosnima i ludima, shvaćat ćete ih potpuno drugačije.

Nastavio je američki boksač o problemima Afroamerikanaca u SAD-u osvrnuvši se na slučaj Colina Kaepernicka, igrača američkog nogometa koji je dospio u središte pažnje tamošnje javnosti nakon što je za vrijeme intoniranja himne kleknuo na jedno koljeno. Neki su to nazvali manjkom poštovanja prema himni i zastavi.

- To je što Amerika čini. Kad ljudi duboko u sebi znaju da taj čovjek kleči samo kako bi pridao pozornost nehumanim postupcima policije koja ubija mlade i neoružane crnce i crnkinje koji nisu ni kriminalci... To se događa tako često. Oduvijek se to čini, ali sad ljudi imaju internet i svima se pokazuje. Kad god se okrenete, slušate o murjaku koji je ubio dijete. Bezopasno malo dijete, doslovno mu prospe mozak. Taj čovjek kleknuo je da tomu prida pozornost. Ali ljudi koje nije briga i koji nemaju hrabrosti da se suprotstave tomu pretvaraju to u "Ma on ne poštuje zastavu".

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Filip je puno viši od njega pa se u subotu može očekivati puno udaraca.

- Ja sam spreman za sve i vidjet ćete me kako činim to sve. Što god da se pojavi u ringu, spreman sam za to.

Čuli smo da je Mansour prljav borac, ali on sam to odlučno demantira.

- Ne. Nitko nikad nije rekao da sam prljav borac, nikad to niste pročitali. Nisam ni ja, a nisam ni čuo. Svi imaju samo respekta prema meni. Pogledajte sve moje borbe. Pokažete li mi bilo kakvu prljavštinu u meču, dat ću vam 1000 dolara.

Zanimljiv je podatak izrekao Mansour koji dočarava u kakvim se problemima nalaze Afroamerikanci u SAD-u.

- Stvar je situacije na tlu Amerike s mladim crncima. Od svih ljudi u zatvoru, 85 do 90 posto je Afroamerikanaca i Latinoamerikanaca, a 70 posto kriminalnih djela oni ne čine.

Teška kategorija u boksu nije što je nekad bila...

- Mislim da je to hrpa go*ana. Znate li da sam ja najtrofejniji boksač u povijesti kojemu nisu dali šansu da se bori za svjetsku titulu. Pronađite bilo kojeg teškaša koji se nije borio za svjetski naslov s više pojasa od mene. Nećete ga naći.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Onda je Filip u velikoj nevolji?

- Neće to uopće biti lak zadatak za njega. Bit će to teška borba. Ja ću morati nastaviti činiti što sam dosad činio, a on će trebati napraviti nešto što još nije.

Njegov sunarodnjak Floyd Mayweather pravi je primjer rasipnika koji ne zna što bi s tolikim novcem.

- Ne bih učinio to što je on. Da imam milijardu dolara, kupio bih lijepu kuću i auto, ali ne bih previše toga jer imam djecu. Imam petero djece, tri sina i dvije kćeri. Najstarijem je 21 godina, a najmlađem tri mjeseca. Još sam aktivan? Haha, gotovo je. Najstariji sin ne boksa, na fakultetu je. Ne bih mu dao da boksa. Svi pokušavaju, ali malo tko uspije.

Iako bi Hrgoviću po godinama mogao biti otac, smatra kako još ima snage za borbu na ovakvoj razini.

- Godine još nisu utjecale na mene. Uvijek govorim ljudima u timu "Osjećate li da usporavam ili da ne izbjegavam dobro udarce, razgovarat ćemo i odustat ću". Još se to nije dogodilo.

Je li za Hrgovića velik pritisak ili olakšanje dobiti priliku tako mlad pred svojom publikom?

- Ne, nije mu to olakšanje, on je prestrašen! Ja nikad to ne bih učinio. Nikad se ne bih nakon pet mečeva borio protiv dečka poput mene. Nikad u milijun godina. Nikad...

Može li mu biti veliko razočaranje ako izgubi?

- Ne, on je mlad. Može se vratiti nakon poraza. Znate da je i mladi Kličko izgubio nekoliko puta prije nego što je osvojio svjetsku titulu i držao je neko vrijeme. Prebili su ga nekoliko puta.

Filip je rekao kako su braća Kličko "ubila" tešku kategoriju.

- Da, učinili su je jako dosadnom. Obično je bila popularnija od Super Bowla ili je bila tu negdje, a nakon što je on postao svjetski prvak borio se protiv boksača koji su mu nedorasli... Ubio ju je. Onda su Wilder i Joshua postali prvaci i učinili istu stvar kao i on i držali naslov dok god su mogli. Bila je najpopularnija kategorija, a sada je samo jedna od mnogih. U vrijeme Holyfielda i Tysona svatko se borio protiv svakoga. Svatko iz prvih 10 borio se s boksačima iz prvih 10. To je ludo, zato volim ovog promotora. Guraju ovog dečka, daju mu da pokaže koliko vrijedi. Kažu da je prvak, u redu, idemo ga podržati. To i trebaju činiti. A Wilderu i Joshui daju da biraju s kim se želi boriti. Trebali bi im dovesti Top 10, kvalitetne borce.

Mansour je rođen kao Lavern Moorer, ali je promijenio ime i prezime.

- Rođen sam s ropskim imenom. U Americi, kad se ropstvo ukinulo, uzimalo se prezime od gospodara. Istraživao sam porijeklo svog prezimena i kad sam doznao da sam ga tako dobio, promijenio sam ga. Imao sam žensko ime. Zato sam ga stvarno htio promijeniti. Nisam mogao podnijeti da me u ringu najavljuju s "Lavern".

Zašto baš Amir Mansour? Kao što biste mogli pretpostaviti, postao je musliman, i to - bez previše razmišljanja.

- Bilo je to prije boravka u zatvoru. Jedan dečko stalno mi je govorio: "Postoji li bolji način da upoznaš Boga nego da obožavaš samo Njega i nikog drugog?". I to je bilo to...