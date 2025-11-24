Obavijesti

HRVATSKI SUCI NA SCENI

Pajač sudi Mori, Bebek čak tri dana u akciji u VAR sobi...

Piše Davor Kovačević,
Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dario Bel predvodi hrvatsku sudačku postavu u susretu Craiova - Mainz u KL-u, a Duje Strukan sudit će utakmicu Konferencijske lige Rakow - Rapid

Hrvatski suci i ovog će tjedna imati zadatke na europskim travnjacima. Igor Pajač bit će glavni sudac dvoboja Europske lige Bologna - Salzburg u četvrtak, Bojan Zobenica i Ivan Mihalj bit će mu pomoćnici, Zdenko Lovrić četvrti sudac, a Ivan Bebek VAR. U Bologni igra Nikola Moro.

Duje Strukan sudit će utakmicu Konferencijske lige Rakow - Rapid Beč, uz njega su Alen Jakšić i Marjan Tomas pomoćni suci, Ante Terzić četvrti sudac, Mario Zebec VAR, a Ivan Matić AVAR. Za Rakow igraju Tudor, Arsenić i Bulat.

Također, Dario Bel predvodi hrvatsku sudačku postavu u susretu Craiova - Mainz u KL-u, Goran Pataki i Ivan Janić su pomoćni suci, Patrik Kolarić četvrti sudac, Fran Jović VAR, a Ivan Vučković AVAR. U Craiovu je Juraj Badelj od Hrvata.

Ante Čulina bit će glavni sudac, a Dario Kolarević i Anto Marić pomoćni suci na utakmici Lige prvaka mladih između Galatasaraya i R. Union Saint-Gilloisea u utorak, a istog će dana Ivan Bebek biti AVAR na utakmici Lige prvaka između Napolija i Qarabaga, a dan poslije AVAR na utakmici Lige prvaka između Liverpoola i PSV-a.

