Obavijesti

Sport

Komentari 0
'OVO NEMA SMISLA'

PALA OSTAVKA U FIFI Odstupio Infantinov najbliži suradnik!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
PALA OSTAVKA U FIFI Odstupio Infantinov najbliži suradnik!
Foto: Dado Ruvic
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok u FifI: Cordeiro dao ostavku zbog plana prodaje udjela u SP-u, a savezi prijete bojkotom 2030.

Admiral

Carlos Cordeiro, viši savjetnik Fifina predsjednika Giannija Infantina, podnio je ostavku dan nakon što su kontinentalne konfederacije osudile prijedlog krovne nogometne organizacije da osnuje tvrtku koja bi upravljala Svjetskim prvenstvom i čije bi dionice bile na prodaju svim zainteresiranima.

"Ne mogu stajati po strani dok Fifa razmatra prodaju udjela u Svjetskom prvenstvu. Prodaja trajnog udjela u najvrjednijoj imovini nogometa kako bi se prikupilo 4,2 milijarde dolara nema smisla. To je stavljanje budućnosti nogometa pod hipoteku bez ikakvog uvjerljivog opravdanja", pojasnio je Cordeiro u priopćenju.

Fifin plan uključuje osnivanje komercijalne podružnice vrijedne 20 milijardi dolara s 20-postotnim vlasništvom novih investitora. Cordeiro to smatra neutemeljenim i podsjeća kako Fifa raspolaže s milijardama dolara u rezervama i s prihodom od 15 milijardi dolara u zadnje četiri godine.

U četvrtak su svi europski savezi pod okriljem Uefe zaprijetili bojkotom Svjetskog prvenstva 2030. ako se plan provede, pridružili su im se i Azija te Sjeverna i Srednja Amerika. Zajedno imaju 140 od 211 članica pa takav prijedlog neće proći osim ako ne dođe do neočekivanog preokreta. U međuvremenu, raste pritisak na Infantina koji bi nakon svega, smatraju mnogi, trebao odstupiti s pozicije predsjednika. Redovita izborna skupština zakazana je za iduću godinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Premierligaš je doveo dva pojačanja iz Reala, a Brentford kupio rekordnog asa
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Premierligaš je doveo dva pojačanja iz Reala, a Brentford kupio rekordnog asa

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
VIDEO Pafos - Hajduk 4-0: Debakl za 'bile' u Europskoj ligi, raspali se i teško izgubili
EUROPSKA LIGA

VIDEO Pafos - Hajduk 4-0: Debakl za 'bile' u Europskoj ligi, raspali se i teško izgubili

Hajduk je prosuo prednost u drugoj minuti nadokande, a onda je novi šok uslijedio u prvim minutama produžetka kada su Ciprani pogodili za 3-0
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo u Europi starta od drugog pretkola Lige prvaka, Hajduk od prvog pretkola Europske lige, a Rijeka i Varaždin od drugog pretkola Konferencijske lige

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026