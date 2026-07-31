PALA OSTAVKA U FIFI Odstupio Infantinov najbliži suradnik!

Carlos Cordeiro, viši savjetnik Fifina predsjednika Giannija Infantina, podnio je ostavku dan nakon što su kontinentalne konfederacije osudile prijedlog krovne nogometne organizacije da osnuje tvrtku koja bi upravljala Svjetskim prvenstvom i čije bi dionice bile na prodaju svim zainteresiranima.

"Ne mogu stajati po strani dok Fifa razmatra prodaju udjela u Svjetskom prvenstvu. Prodaja trajnog udjela u najvrjednijoj imovini nogometa kako bi se prikupilo 4,2 milijarde dolara nema smisla. To je stavljanje budućnosti nogometa pod hipoteku bez ikakvog uvjerljivog opravdanja", pojasnio je Cordeiro u priopćenju.

🚨 BREAKING: FIFA senior advisor Carlos Cordeiro has quit over Gianni Infantino’s FFE plans.



As revealed on @talkSPORT last night, Infantino has lost support from his inner circle.



🗣️ Cordeiro: “As a Senior Advisor to the FIFA President, a former banker, and a lifelong football… pic.twitter.com/Ac83ePC04d — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 31, 2026

Fifin plan uključuje osnivanje komercijalne podružnice vrijedne 20 milijardi dolara s 20-postotnim vlasništvom novih investitora. Cordeiro to smatra neutemeljenim i podsjeća kako Fifa raspolaže s milijardama dolara u rezervama i s prihodom od 15 milijardi dolara u zadnje četiri godine.

U četvrtak su svi europski savezi pod okriljem Uefe zaprijetili bojkotom Svjetskog prvenstva 2030. ako se plan provede, pridružili su im se i Azija te Sjeverna i Srednja Amerika. Zajedno imaju 140 od 211 članica pa takav prijedlog neće proći osim ako ne dođe do neočekivanog preokreta. U međuvremenu, raste pritisak na Infantina koji bi nakon svega, smatraju mnogi, trebao odstupiti s pozicije predsjednika. Redovita izborna skupština zakazana je za iduću godinu.