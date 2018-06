Pali motore! Kapetan Modrić i Vatreni preletjeli već 7783 km

Zlatko Dalić i njegovi Vatreni danas lete dalje. Baš kao u pjesmi Daleke obale "Od mora do mora". Ili da budemo precizniji i aktualniji, "Od mora do mora, od rijeke do rijeke".

Put su započeli u blizini Sankt Peterburga, koji se nalazi na ušću rijeke Neve u Baltičko more, a kamp im je bio na obali Velikog Simaginskog jezera.

Foto: 24sata.hr

Prvu utakmicu odigrali su u Kalinjingradu, također na Baltičkom moru, drugu u Nižnjem Novgorodu, kroz koji protječe druga velika ruska rijeka Volga, a treću u Rostovu, na trećoj velikoj ruskoj rijeci - Donu.

Prođemo li u četvrtfinale, igrat ćemo u Sočiju, na obali Crnog mora. A potom, nadamo se i vjerujemo u to, pravac Moskva!

Mnogi su sumnjali u odabir kampa "Šumska rapsodija", prije svega zbog prirodnog fenomena zvanog "bijele noći", ali pokazao se kao fantastičan.

Okruženi stoljetnim ruskim šumama Vatreni su našli svoj mir i prava je šteta što moramo dalje, ali ždrijeb nas, rekosmo, tjera na to jer vodi najprije natrag u Nižnji na Dance pa Soči i onda u glavni grad "majčice Rusije".

Danci stižu iz Anape, njihov je kamp bio u krasnodarskom kraju na Crnom moru. Oni su putovali još i više od naših jer su igrali utakmice u Samari, Saransku i Moskvi, ukupno 9350 kilometara i po "kilometraži" su četvrti na cijelom SP-u.

Više od 16 sati proveli su u avionu...

VIDI OVO: 5 razloga zašto je mastrubacija zdrava za žene.

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.