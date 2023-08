Pamić o odlasku Jakira na klupu Modrih: Ja sigurno ne bih otišao

Tri dana prije utakmica Dinamo-Sparta Prag i Lille-Rijeka, Igor Bišćan postao je bivši, a Sergej Jakirović novi trener 'modrih'.

Navijači i predsjednik Rijeke ogorčeni su potezom dojučerašnjeg trenera prve momčadi, koji pak tvrdi da je svoju odluku obznanio Damiru Miškoviću i tek onda dao potvrdan odgovor Dinamu. Reakcije na odlazak Jakirovića u Dinamo i dalje se ne stišavaju.

- Isto smatram da, ako je otišao na taj način, da definitivno nije bilo korektno prema Rijeci, da se to treba odraditi na drugačiji način. A istovremeno razumijem Jakira jer je Dinamo sigurno bolji klub, s boljom nekom budućnošću i za njega kao trenera i otvaraju mu se sigurno novi horizonti što se tiče trenerske karijere. Tako da to donekle razumijem, osim način na koji je to napravio. I još jednu bih stvar rekao: Dinamo ipak nije Rijeka i nije Zrinjski, tako da me baš interesira kako će se to odvijati u Dinamu - kaže Igor Pamić za Radio Mrežnica pa nastavlja:

- Poznajete situaciju sa mnom. Ja sam prije 14 godina bio trener u Karlovcu i u 2. ligi sam dobio poziv Rijeke, tada prvoligaša, jednog ekstra kluba u tom momentu u odnosu na Karlovac. Međutim, ostao sam u Karlovcu jer sam nekome dao riječ, nekome sam dao ruku. Rijeka je, na kraju krajeva, klub iz 1. lige, odličan klub, koji ti je dao jednu situaciju, znači najbolji klub kojeg je Jakirović do sada trenirao, i ja sigurno ne bih otišao. Ne bih otišao i pustio Rijeku sada u tim okolnostima, poznavajući sebe – sto posto! Čekao bih drugi moment za odlazak u Dinamo, ali opet, kažem, svatko to radi na svoj način, to je osobna stvar, on je tako odlučio i ja mu želim svu sreću.

Trener Karlovca tvrdi da je reakcija Jakirovića ostavila negaivan efekt u svlačionici Rijeke.

- Rijeka ima jedan privilegij zato što igra protiv objektivno bolje momčadi i, budimo realni, Lille je bio i s Jakirovićem i bez Jakirovića veliki favorit protiv Rijeke. Rijeka će neki potez povući, ali sveukupno, normalno da na igrače to ne može dobro utjecati.