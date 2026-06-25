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Panini ga ignorirao, a sad ga hvali cijeli svijet: Alajbegović je nova mlada zvijezda Mundijala

Piše Bruno Lukas,
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Panini ga ignorirao, a sad ga hvali cijeli svijet: Alajbegović je nova mlada zvijezda Mundijala
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

Kerim Alajbegović zabio je ključan gol protiv Katara u pobjedi BiH (3-1), koja je jednom nogom u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva, a posebnu pozornost privukla je činjenica da ga Panini nije uvrstio u službeni album turnira

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Kerim Alajbegović (18) u 29. minuti utakmice protiv Katara prošao je dvojicu igrača i sjajnim udarcem u bliži kut donio vodstvo BiH, a na kraju i povijesni plasman u nokaut-fazu.

S 18 godina i 276 dana postao je najmlađi strijelac BiH na svjetskim prvenstvima i uvrstio se na Fifinu listu uz imena poput Peléa, Gavija, Messija i Laminea Yamala.

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Alajbegović je posebno privukao pažnju jer ga Panini nije uvrstio u službeni album Svjetskog prvenstva, unatoč tome što je bio jedan od ključnih igrača u kvalifikacijama.

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Navijači su na društvenim mrežama glasno izražavali nezadovoljstvo tom odlukom, a gol protiv Katara samo je pojačao buru. Fabrizio Romano posebno ga je izdvojio na društvenim mrežama. 

Bivši napadač Švedske, Zlatan Ibrahimović je pak poručio da ga nije impresionirao samo gol, nego karakter.

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Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

- Osamnaestogodišnjak na Svjetskom prvenstvu, pod pritiskom, pred milijunima gledatelja, igra kao da je vlasnik stadiona. To je rijetkost - rekao je Ibrahimović.

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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Švedski napadač dodao je i da veliki igrači ne čekaju prilike, već ih stvaraju. Panini ga nije htio u svom albumu, a sad ga cijeli svijet traži po internetu.

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