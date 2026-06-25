Panini ga ignorirao, a sad ga hvali cijeli svijet: Alajbegović je nova mlada zvijezda Mundijala

Kerim Alajbegović (18) u 29. minuti utakmice protiv Katara prošao je dvojicu igrača i sjajnim udarcem u bliži kut donio vodstvo BiH, a na kraju i povijesni plasman u nokaut-fazu.

S 18 godina i 276 dana postao je najmlađi strijelac BiH na svjetskim prvenstvima i uvrstio se na Fifinu listu uz imena poput Peléa, Gavija, Messija i Laminea Yamala.

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Alajbegović je posebno privukao pažnju jer ga Panini nije uvrstio u službeni album Svjetskog prvenstva, unatoč tome što je bio jedan od ključnih igrača u kvalifikacijama.

Navijači su na društvenim mrežama glasno izražavali nezadovoljstvo tom odlukom, a gol protiv Katara samo je pojačao buru. Fabrizio Romano posebno ga je izdvojio na društvenim mrežama.

🌎🇧🇦 Kerim Alajbegović becomes Bosnia’s all time youngest World Cup goalscorer. pic.twitter.com/QvywFZxBro — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Bivši napadač Švedske, Zlatan Ibrahimović je pak poručio da ga nije impresionirao samo gol, nego karakter.

Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

- Osamnaestogodišnjak na Svjetskom prvenstvu, pod pritiskom, pred milijunima gledatelja, igra kao da je vlasnik stadiona. To je rijetkost - rekao je Ibrahimović.

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Švedski napadač dodao je i da veliki igrači ne čekaju prilike, već ih stvaraju. Panini ga nije htio u svom albumu, a sad ga cijeli svijet traži po internetu.