Marko je pristao potpisati disciplinski pravilnik te će danas u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu, objavili su iz kluba
Pao dogovor na Poljudu: Livaja potpisuje disciplinski pravilnik i vraća se treninzima Hajduka!
Danas je na Poljudu održan sastanak između Marka Livaje, sportskog direktora Roberta Grafa i trenera Gonzala Garcije. Iako se jučer, nakon što je Livaja napustio trening i odbio odraditi kaznu, činilo da je blizu rastanka, iz kluba su naglasili kako je sastanak bio konstruktivan.
"Danas je na Poljudu u konstruktivnom tonu održan sastanak na kojem su sudjelovali sportski direktor Robert Graf, trener Gonzalo Garcia te Marko Livaja.
Marko je pristao potpisati disciplinski pravilnik te će danas u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zatim će se priključiti momčadi i nastaviti s normalnim trenažnim procesom.
Fokus cijelog Kluba je na utakmici protiv Žiline koja nas očekuje ovoga četvrtka na Poljudu, a navijače pozivamo da nam budu snažna i glasna podrška s tribina", stoji na službenim stranicama kluba.
Uskoro opširnije...
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