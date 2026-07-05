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Pao dogovor na Poljudu: Livaja potpisuje disciplinski pravilnik i vraća se treninzima Hajduka!

Piše Domagoj Vugrinović,
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Pao dogovor na Poljudu: Livaja potpisuje disciplinski pravilnik i vraća se treninzima Hajduka!
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Marko je pristao potpisati disciplinski pravilnik te će danas u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu, objavili su iz kluba

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Danas je na Poljudu održan sastanak između Marka Livaje, sportskog direktora Roberta Grafa i trenera Gonzala Garcije. Iako se jučer, nakon što je Livaja napustio trening i odbio odraditi kaznu, činilo da je blizu rastanka, iz kluba su naglasili kako je sastanak bio konstruktivan.

"Danas je na Poljudu u konstruktivnom tonu održan sastanak na kojem su sudjelovali sportski direktor Robert Graf, trener Gonzalo Garcia te Marko Livaja.

Marko je pristao potpisati disciplinski pravilnik te će danas u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zatim će se priključiti momčadi i nastaviti s normalnim trenažnim procesom.

Fokus cijelog Kluba je na utakmici protiv Žiline koja nas očekuje ovoga četvrtka na Poljudu, a navijače pozivamo da nam budu snažna i glasna podrška s tribina", stoji na službenim stranicama kluba.

Uskoro opširnije...
 

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