Pao dogovor na Poljudu: Livaja potpisuje disciplinski pravilnik i vraća se treninzima Hajduka!

Danas je na Poljudu održan sastanak između Marka Livaje, sportskog direktora Roberta Grafa i trenera Gonzala Garcije. Iako se jučer, nakon što je Livaja napustio trening i odbio odraditi kaznu, činilo da je blizu rastanka, iz kluba su naglasili kako je sastanak bio konstruktivan.

"Danas je na Poljudu u konstruktivnom tonu održan sastanak na kojem su sudjelovali sportski direktor Robert Graf, trener Gonzalo Garcia te Marko Livaja.

Marko je pristao potpisati disciplinski pravilnik te će danas u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zatim će se priključiti momčadi i nastaviti s normalnim trenažnim procesom.

Fokus cijelog Kluba je na utakmici protiv Žiline koja nas očekuje ovoga četvrtka na Poljudu, a navijače pozivamo da nam budu snažna i glasna podrška s tribina", stoji na službenim stranicama kluba.

Uskoro opširnije...

