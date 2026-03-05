Pao potpis ugovora: Poznat rok za projekt rušenja Maksimira

Grad Zagreb potpisao je u utorak ugovor za izradu projekta uklanjanja stadiona Maksimir s grupom ponuditelja koju predvodi vinkovački EURCO d.d., uz osječki RESPECT-ING d.o.o. kao člana zajednice. Ugovor vrijedi 22.222,22 eura bez PDV-a, a ponuditelji imaju tri mjeseca za izradu projektne dokumentacije. Kao podugovaratelje angažirali su Consilium Electra d.o.o. za elektrotehnički dio te IMEP d.o.o. za strojarski projekt. Dakle, javnost će najkasnije 3. lipnja, po završetku nogometne sezone, doznati kako će se točno rušiti maksimirski stadion.

Do potpisivanja je ipak trebalo proći tri mjeseca zbog žalbe zagrebačke tvrtke Smagra. Ona je tvrdila da postoji sukob interesa jer je EURCO primarno građevinska tvrtka za rušenje pa bi izradom projekta mogla prilagoditi dokumentaciju vlastitim interesima i osigurati si prednost na budućem natječaju. Smagra je osporila i ponuđenu cijenu kao nerealno nisku: procjenjena vrijednost nabave iznosila je 100.000 eura, Smagra je ponudila 68.000, ostali između 47.000 i 77.700, a EURCO je ponudio tek 22.222,22 eura.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbila je žalbu. Objasnila je da Smagra nije dokazala nedopuštenu vezu između Grada Zagreba i EURCO-a, te da registracija za izvođenje radova tvrtki ne zabranjuje sudjelovanje u projektiranju ako ispunjava propisane uvjete, a EURCO je registriran i za projektantske djelatnosti. Glede niske cijene, Grad je zatražio pojašnjenje, ponuditelji su dostavili prihvatljivo obrazloženje, a ponudu nije moguće odbiti samo zbog toga što je niska.

Posebno poglavlje u priči o rušenju Maksimira predstavlja sjeverna tribina, simbol nedovršenog projekta koji godinama opterećuje i sam stadion i gradski proračun. Pozicija tik uz Maksimirsku cestu i tramvajsku prugu predstavlja veliki izazov za svakodnevno odvijanje prometa.

Zagreb: Stadion u Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Smagra može pokrenuti spor pred Visokim upravnim sudom, no to ne zaustavlja daljnji postupak. Izradom projektne dokumentacije stvara se preduvjet za raspisivanje natječaja za izvođenje radova rušenja postojećeg stadiona. Do rušenja bi trebalo doći, ako sve prođe prema planovima, krajem ove ili početkom iduće godine. Glavni preduvjet za to dovršetak je stadiona u Kranjčevićevoj.