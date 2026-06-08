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OGRANIČENO IZDANJE

'Papa' otkrio tajnu, Real odmah pustio poseban dres u prodaju

Piše HINA,
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'Papa' otkrio tajnu, Real odmah pustio poseban dres u prodaju
Foto: Rodrigo Jiménez/EPA

Nakon što je Lav XIV. javno priznao da simpatizira Real Madrid, kraljevski klub brzo je reagirao. U službenu prodaju pustio je posebno izdanje dresa s papinim imenom, a cijena mu nije mala

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Real Madrid je u ponedjeljak u svojim službenim trgovinama pustio u prodaju ograničeno izdanje dresova s imenom Lava XIV., po cijeni od 195 eura, nakon što je papa otkrio da navija za taj nogometni klub.

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U izlozima trgovina u Madridu postavljene su lutke s dresom na čijem je gornjem dijelu leđa natpis 'León' (špa. Lav) dok se niže nalazi 'XIV', otisnut kao broj na dresu.

Real Madrid release Pope Leo XIV jersey
Foto: Rodrigo Jiménez/EPA

Građevinski poduzetnik Florentino Pérez (79), koji je u nedjelju dobio novi četverogodišnji mandat na izvanrednim predsjedničkim izborima u Real Madridu, danas će poslijepodne papi pokloniti dres s njegovim imenom.

Papa se nalazi u posjetu Španjolskoj, a na stadionu Santiago Bernabéu će se susresti s vjernicima. To je jedan od događaja iz programa američkog pape tijekom boravka u Madridu.

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- Želio bih zaželjeti dobrodošlicu Lavu XIV. U zrakoplovu kojim je putovao iz Rima u Španjolsku rekao da navija za Real Madrid, što je za nas velika čast. Dobro došli, Svetosti - rekao je Pérez u subotu na predizbornom skupu.

Papu je novinarka u avionu pitala preferira li Barcelonu ili Real Madrid.

- Papa je za sve klubove, ali je Prevost za Real Madrid - odgovorio je.

Real Madrid release Pope Leo XIV jersey
Foto: Rodrigo Jiménez/EPA

Tom je rečenicom Robert Francis Prevost (njegovo ime prije izbora za papu) dao do znanja da osobno navija za Real Madrid, iako kao poglavar Katoličke Crkve smatra da treba predstavljati sve klubove.

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