Paraolimpijci kreću u Milano i Cortinu: 'Velika nam je čast...'

Dva tjedna nakon što su završena olimpijska natjecanja, Milano i Cortina d'Ampezzo će ugostiti i najbolje parasportaše svijeta. Na novinarskoj konferenciji u zagrebačkom hotelu Antunović predstavljena je hrvatska reprezentacija koja će od 6. do 15. ožujka nastupiti na 14. Zimskim paraolimpijskim igrama Milano-Cortini d'Ampezzo. Hrvatske boje branit će petero predstavnika: Dino Sokolović, Lucija Smetiško te Karla Kordić i njezin brat Petar u paraalpskom skijanju, te Bruno Bošnjak u parasnowboardu.

Za hrvatske parasportaše bit će to sedmi nastup na zimskim POI nakon što su premijeru imali u Salt Lake Cityju 2002. godine. Sokolović i Bošnjak osvajači su jedinih dviju hrvatskih medalja sa zimskih POI-ja. Sokolović je 2018. u Pyeongchangu slavio u sjedećem slalomu, dok je Bošnjak na istim Igrama osvojio broncu u parasnowboardu u disciplini banked slalom.

Zagreb: Konferencija za medije hrvatske paraolimpijske reprezentacije uoči odlaska na Zimske paraolimpijske igre | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"Odlično se osjećam, zdravo i spremno. Pripreme su bile kvalitetne, a ispred nas je još osam treninga na kojima ćemo probati izbrusti zadnje detalje. Nadam se dobrom nastupu. Moj cilj je već ostvaren, a to je plasman na paraolimpijske igre. Sve ovo dalje je bonus. Ne želim se opterećivati s rezultatom i stvarati pritisak. Najgore je kada sam sebe opteretiš. Bitno je da pokažem svoje najbolje skijanje," kazao je Sokolović ispred kojeg su četvrte Igre.

"Konkurencija je napredovala, imam posla s mladim lavovima, no sigurno ću pružiti sve od sebe," dodao je Sokolović koji će uz Luciju Smetišku nositi zastavu na svečanosti otvaranja igara u veronskoj Areni.

"Ja sam već imao tu čast na paraolimpijskim igrama u Sočiju. Tako da ću zastavu prepustiti Luciji, ona nosi hrvatsko paraskijanje posljednjih godina," dodao je Sokolović koji nastupa u konkurenciji sjedećih.

Smetiško je svoju paraolimpijsku premijeru imala prije četiri godine u Pekingu gdje je kao 17-godišnjakinja osvojla peto mjesto u slalomu. Iza nje su dvije teške operacije koljena, no u posljednje se vrijeme vraća u formu.

"Jedva čekam da sve počne. Nadam se da ću ponoviti dobar rezultat iz Pekinga, bila bi zadovoljna kada bi se plasirala u top 5. Naravno, svi sanjamo medalju, međutim konkurencija je iznimno jaka, vidjet ćemo," kazala je Lucija koja nastupa u kategoriji stojećih skijaša.

Zagreb: Konferencija za medije hrvatske paraolimpijske reprezentacije uoči odlaska na Zimske paraolimpijske igre | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Paraolimpijsku premijeru u Cortini d'Ampezzo imat će brat i sestra Petar i Karla Kordić koji će nastupiti u kategoriji slijepih i slabovidnih. Moramo spomenuti i njihove vodiče, uz Karlu je Iva Hršak, a uz Petra Marija Coch.

"Pripreme su bile odlične, mislim da smo spremni za Igre, sretan sam što ću nastupiti na tako velikom natjecanju," kazao je 20-godišnji Petar.

"Ispred nas je najveće sportsko natjecanje i čast je što predstavljamo Hrvatsku. Uzbuđenje je veliko, nadam se da će sve proći u najboljem redu. Dobro smo se pripremili i nadam se da ćemo opravdati povjerenje," kazala je 22-godišnja Karla koja je u siječnju prošle godine u Torinu osvojila brončanu medalju u disciplini veleslalom za slijepe i slabovidne osobe na zimskoj Univerzijadi.

Peti član hrvatske reprezentacije je snowboarder Bruno Bošnjak koji je zbog gripe propustio druženje s novinarima. Bošnjak se upisao u povijest hrvatskog zimskog parasporta osvojivši u korejskom Pjongčangu brončanu medalju u disciplini banked slalom, ujedno i prvu medalju Hrvatske u povijesti Zimskih paraolimpijskih igara. Milano-Cortina bit će njegove treće Paraolimpijske igre.

Predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) Ratko Kovačić je čestitao hrvatskih sportašima na plasmanu na Igre, naglasivši kako je "petero sportaša na ZPOI veliki uspjeh".

"Raduje me što su svi došli iz naših razvojnih programa, sretan sam što ćemo imati i dvoje predstavnika koji će debitirati na POI," naglasio je Kovačić.

Predsjednik Hrvatskog paraski saveza Petar Vlaić je naglasio kako brojka od petero predstavnika na ZPOI predstavlja potvrdu kvalitetnog rada. Posebno se zahvalio svim trenerima, vodičima, te djelatnicima saveza koji često rade u teškim uvjetima.

"Bez velikog zalaganja i truda naših trenera i sportaša ne bi imali toliko predstavnika na Igrama," poručio je.

Konferenciji za medije prisustvovali su predstavnici državnih i gradskih vlasti poželjevši paraolimpijcima mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u Italiji.

Na 14. izdanju Zimskih paraolimpijskih igara očekuje se nastup oko 700 parasportaša iz pedesetak zemalja svijeta. Otvaranje je 6. ožujka u Areni u Veroni, a zatvaranje je 15. ožujka u Cortini d'Ampezzo.